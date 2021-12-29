Чому підіймається рівень феритину

Високий рівень феритину може бути ознакою хвороби печінки, ревматоїдного артриту, гіпертиреозу, зловживання алкоголем чи частих переливань крові. Деякі види раку та коронавірусна інфекція також можуть підвищувати рівень феритину в крові.

Читайте також: Жити в гармонії та спокої: практичні поради, як перестати себе накручувати

Підвищений рівень феритину може вказувати на порфірії – це група захворювань, що спричиняє дефіцит ферментів, що впливають на нервову систему та шкіру. Також феритин підвищується при лейкемії, лімфомі Ходжкіна, вживанні великої кількості добавок заліза та гемохроматозі – спадковому захворюванні, при якому організм засвоює багато заліза з їжі. Цей розлад може призвести до цирозу, хвороб серця та діабету.

Однак тільки по аналізу на феритин не можна встановити діагноз. Щоб з'ясувати, у чому причина змін в аналізах крові, потрібно звернутися до терапевта. Він проведе обстеження та при необхідності призначить лікування.

Коли призначають аналіз на феритин

Щоб визначити, чому у людини високий рівень феритину в крові, терапевт призначає аналізи. Наприклад, на сироваткове залізо, загальну залізозв'язувальну здатність сироватки, середній об'єм еритроцитів.

Аналіз крові на феритин використовують для перевірки рівня заліза, який потрібний для вироблення червоних кров'яних тілець. Це допомагає лікарю дізнатися, чи є в організмі пацієнта необхідна кількість заліза.

Норми феритину в крові: