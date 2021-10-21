Чому цистит може повторюватись

Цистит вважається рецидивуючим, коли повторюється частіше двох разів на пів року або частіше трьох разів на рік. Найчастіше явних причин, чому запалення повторюється раз за разом, немає.

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Вчені виділяють кілька факторів, через які цистит може повертатися:

Секс. Значення має частота статевих контактів і кількість сексуальних партнерів – чим більше, тим вищий ризик захворіти.

Деякі контрацептиви, наприклад сперміциди або діафрагма.

Перша інфекція сечовивідних шляхів, яка трапилася у віці 15 років або раніше.

Зміни рівня гормонів. Піхва, сечовий міхур і уретра реагують на естроген. Після менопаузи його рівень в організмі знижується, а тканини цих органів стають тоншими.

Проблеми з сечовим міхуром або нирками, наприклад камені в них.

Як зменшити ймовірність циститу після сексу

Симптоми циститу з'являються приблизно протягом дня після сексу. Все тому, що з області ануса або з брудних рук бактерії проникають в уретру. Іноді під час сексу може статися невелике травмування уретри, через що починають розмножуватися бактерії. Найчастіше так відбувається, коли піхва під час сексу суха.

Ось що можна зробити, щоб знизити ймовірність розвитку циститу після сексу:

Помитися перед сексом.

Використовувати змазку під час сексу.

Сходити в туалет після сексу, щоб спорожнити сечовий міхур.

Не застосовувати сперміциди та діафрагму для контрацепції.

Пити більше рідини.

Випити антибіотик протягом двох годин після статевого акту.

Також цистит, який повторюється лікують коротким (зазвичай триденним) курсом антибіотиків після кожного епізоду або ж тривалим курсом низьких доз антибіотиків.