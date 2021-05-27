Вчені з Франкфуртського університету імені Гете та Університету Гельмгольца Ульма вважають, що знайшли причину утворення тромбів. На їхню думку, проблема полягає в аденовірусних векторах, які обидва виробники використовують для транспортування S-білка вірусу в організм людини.

До теми Між виробниками вакцин почалась війна: Pfizer теж звинувачують у тромбозах, – вчений

В чому суть нової гіпотези:

На думку одного з дослідників Рольфа Маршалека, через конкретно аденовірусні вектори спайковий білок потрапляє безпосередньо в ядро ​​здорової клітини, а не в цитозольні рідини, де коронавірус зазвичай виробляє білки.

Тож нібито частини спайкового білка розщеплюються і створюють мутації, які не можуть зв'язатися з клітинною мембраною і викликати імунізацію.

Натомість мутантні версії білка викликають утворення тромбів приблизно в однієї людини зі 100 тисяч.

Помилку можна виправити

Вчений зауважив, що якщо його теорія вірна, це справді легко виправити – розробники вакцин можуть змінити секвенування спайкового білка і запобігти його розщепленню.

Тим часом інші фахівці зауважують, що версія Маршалека є лише однією з багатьох гіпотез зв'язку вакцини з тромбозом.

До прикладу, український вчений Семен Єсилевський припустив, що справа не у самих вакцинах, а у коронавірусі SARS-CoV-2. На його думку, будь-яка вакцина, заснована на S-білку коронавірусу буде підвищувати ризик тромбозів лише тому, що це, ймовірно, специфічна властивість взаємодії S-білка з імунною системою.