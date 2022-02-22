Чим шкідливий пошук щастя

Активне прагнення до щастя може посилити бажання шукати задоволення за рахунок інших (розрив дружби, тому що вам не весело), ​​суспільства (швидка їзда може зробити вас щасливим, але це ставить під загрозу життя людей) або навколишнього середовища (утримання кондиціонер увімкнений на ніч).

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Це можна назвати егоцентризмом, а він, крім того, що робить іншим погано, також робить людей, які прагнуть щастя, самотнішими, бо ніхто не хоче будувати відносини з такими людьми. Зосереджуючись на тому, щоб зробити себе щасливими, ми забуваємо про основний принцип щастя, який полягає в тому, щоб шукати справжнє щастя поза собою.

Люди, які є найщасливішими (це встановлено за результатами тестів), повідомляють про хорошу соціальну підтримку (яку вони дають та отримують), живуть змістовним життям, яке дозволяє робити внесок у суспільство (докладати зусилля для розвитку навичок, які добре служать іншим), відчути велику кількість позитивних емоцій, які часто виникають під час спілкуванням з іншими людьми. Це іронія цілеспрямованого прагнення до щастя. Зосередження на собі та бажання бути щасливішим зменшує наші шанси відчути щастя.

Це може змусити нас усвідомити, що ми нещасні. Ідея про те, що ми маємо його шукати, може підсилювати відчуття відсутність щастя в нашому житті. Чим більше ми звеличуємо пошук щастя, тим більша ймовірність того, що ми будемо не задоволені нашим теперішнім життям. Що ще гірше, чим більше ми відчайдушні в пошуках щастя, тим більша ймовірність, що у нас виникне депресія.

Як покращувати свій стан

Якщо ми занадто вузько зосередимося на прагненні до щастя, ми ризикуємо забути про благополуччя, яке глибше, ніж простий гедонізм, і охоплює зв’язки з людьми, життєві цілі, відчуття виконаного завдання та власної гідності.

Ось п’ять способів покращити своє самопочуття: