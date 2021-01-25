Чому посилений карантин потрібно ввести знову: відповідь лікаря-імунолога

Україна ще не вичерпала потенціал пандемічного підйому. Наразі в державі приблизно 500 летальних випадків на мільйон жителів, а країни, в яких друга хвиля коронавірусу йде на спад – досягнули рівня у понад 1,5 летальних випадків.

Джерело: 24 канал

Україна пройшла лише частину шляху, який необхідний для зниження кількості випадків COVID-19. Про це розповів доктор медичних наук та лікар-імунолог Андрій Волянський.

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Він зазначив, що значне зниження кількості інфікованих та летальних випадків протягом місяця завдяки зимовим святам і локдауну – це позитивний результат. Проте лікар наголосив, що наразі потрібно звернути увагу на те, що найближчим часом буде погіршення ситуації.

"Це (посилений карантин – 24 канал) потужний інструмент, але ми не можемо ним скористатися ще раз найближчим часом і в цьому я бачу ризик", – сказав доктор медичних наук.

Лікар-імунолог додав, що у випадку того, якщо в найближчі тижні в країні буде 300 – 400 летальних випадків за добу – потрібно ще раз застосувати посилений карантин, щоб збити так званий високий градус пандемічної хвилі.

Колективний імунітет

В найближчі місяці Україна отримає колективний імунітет завдяки не вакцинації, а інфікування, розповів Андрій Волянський.

Можна припустити, що уже приблизно 30% населення було інфіковано, до травня це може збільшитись до 50%,

– сказав лікар-імунолог.

За його словами, тоді відповідні дані можна буде вважати захисним бар'єром, адже захворюваність у такому випадку різко йде на спад.

Волянський додав, що кількість вакцини, яку Україна очікує отримувати найближчим часом – менше, ніж мільйон доз, вистачить приблизно на 300 тисяч громадян по 2 дози.

Він наголосив, що через те, що Україна найближчим часом не отримає вакцини – потрібно захищати людей із групи ризику, щоб врятувати їхні життя.

Очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що вже у лютому 2021 року держава може отримати нову вакцину від коронавірусу.



4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу