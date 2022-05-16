Чому постійно хочеться спати

Людині постійно може хотітись спати через стрес, втому, хронічні захворювання або прийом деяких ліків, наприклад антидепресантів.

Щоб дізнатися точну причину, потрібно звернутися до терапевта: він проведе опитування, обстеження і за необхідності направить на консультацію до сомнолога.

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