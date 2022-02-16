Чому потрібно спати на лівому боці: пояснення гастроентерологів

Вчені вивчили вплив поз для сну на виникнення нічного гастроезофагеального рефлюксу і дійшли висновку, що найбезпечніша поза – на лівому боці.

Що таке гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) широко поширена у всьому світі, а в країнах, що розвиваються, з кожним роком хворих стає все більше. Неприємні симптоми гастроезофагеального рефлюксу – печія, гикавка, блювання, відчуття кислоти в роті, відрижка кислим, біль – серйозно погіршують якість життя та негативно впливають на повсякденну діяльність людини.

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Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) виникає через регулярне закидання (рефлюксу) кислотного вмісту шлунка в стравохід і пошкодження нижніх відділів стравоходу під впливом соляної кислоти та ферментів. Вчені стверджують, що 80% пацієнтів з ГЕРХ відчувають такі симптоми саме вночі, і це негативно позначається на якості сну.

Сон на лівому боці полегшує симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Метою нового дослідження стало вивчення впливу поз для сну на виникнення нічного гастроезофагеального рефлюксу за допомогою дослідження перистальтики стравоходу та моніторингу положення тіла.

Згідно з цим дослідженням, сон на лівому боці пов'язаний з меншим впливом кислоти на стравохід і швидшим виведенням її зі стравоходу. В експерименті брали участь 57 пацієнтів із гастроезофагеальним рефлюксом.

Експерти виявили, що у порівнянні з положенням на правому боці та положенням на спині час впливу кислоти на лівому боці був значно меншим. Крім того, час виведення кислоти зі стравоходу в положенні на лівому боці був набагато меншим у порівнянні з положеннями на спині та на правому боці (35 секунд проти 76 та 90 секунд відповідно).