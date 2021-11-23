Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу щопівроку

У багатьох країнах масова вакцинація населення зараз ведеться одночасно з ревакцинацією тих, хто отримав щеплення пів року тому, Але в Україні вона ще недоступна. Нове дослідження дає зрозуміле пояснення тим, хто сумнівається, кому і навіщо потрібна бустерна доза препарату.

Нове дослідження антитіл після вакцинації

Вчені з Університету Верони відібрали групу з 787 медичних працівників від 21 до 75 років, які отримали обидві дози вакцини Pfizer-BioNTech.

Також на тему: Вакциновані люди проти коронавірусу менш заразні: нове дослідження

Рівні антитіл добровольців вимірювали до вакцинації, після отримання другого компонента, а потім через один, три та шість місяців після щеплення. Дослідники спеціально обрали учасників різної статі та майже всіх вікових груп, щоб отримати максимально повні дані про зміну титру антитіл.

В кого найбільше антитіл

Середні показники антитіл суттєво відрізнялися залежно від статі та віку: так, в осіб до 65 років рівень був удвічі вищим, ніж у добровольців старше 65 років. У жінок антитіл було більше в порівнянні з чоловіками, і найвищий титр був відзначений у жінок віком до 65 років.

Автори дослідження припустили, що жінки можуть бути краще захищені від інфекції завдяки високому рівню естрогену, який, як відомо, посилює імунні реакції. Раніше вчені вже неодноразово висловлювали припущення, що гормональний фактор може значно впливати на ризик зараження і навіть досліджували ефективність терапії із застосуванням естрогену для чоловіків з тяжким COVID-19.

Чому потрібна ревакцинація

Головним відкриттям було те, що через шість місяців рівень антитіл знизився більш ніж на 50% у порівнянні з піковими значеннями у всіх без винятку учасників, зокрема наймолодших.

Це не означає, що вакцини є неефективними, підкреслили вчені. Але оскільки титр нейтралізуючий антитіл знижується з часом, в умовах пандемії, що триває, дуже важливо введення бустерних доз, які будуть підтримувати адекватний рівень імунної відповіді.

Нагадаємо, що зазвичай після повної вакцинації проти коронавірусу організму потрібно щонайменше два тижні, щоб сформувати імунну відповідь. Протягом цього часу у людини ще немає захисту, тому потрібно продовжувати дотримуватись заходів профілактики.