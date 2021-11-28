Новий штам коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали Омікрон. Після штаму Лямбда мав би наслідувати Ню (nu), далі – Ксі (xi), але їх пропустили, коли обирали назву для нового варіанту COVID-19.
До теми Як виглядає новий штам Омікрон: вчені показали перше зображення
Чому літери пропустили
У відомстві пояснили це тим, що штам Ню дуже співзвучний зі словом "новий" різними мовами, тож його легко сплутати.
А Ксі не використовували, тому що це звичайне та поширене прізвище в Китаї.
Передова практика агентства для позначення хвороб пропонує уникати заподіяння образ будь-якій людині, культурним, соціальним, національним, регіональним, професійним чи етнічним групам,
– заявили у ВООЗ.
Варто зауважити, що літери при назві варіантів коронавірусу пропустили вперше.
Які є ще штами? Альфа, Бета, Гама, Дельта, та Омікрон – варіанти COVID-19, які зараз викликають побоювання.
Інші, такі як Лямбда, Каппа і Мю, мають або колись отримали менш серйозне позначення "цікавий варіант".
Що відомо про новий штам Омікрон
- Перший підтверджений випадок зараження новим штамом зареєстрували у Бельгії минулого тижня.
- Схоже, що варіант Омікрон має велику кількість мутацій у білку коронавірусу, що може вплинути на те, наскільки легко він поширюється серед людей.
- ВООЗ заявила, що попередні дані "свідчать про підвищений ризик повторного зараження", у порівнянні з іншими варіантами, що викликають занепокоєння.
- Але вчені все ще вивчають, що саме означають генетичні зміни, щоб дізнатися, чи є варіант більш передається чи небезпечним. Поки що немає жодних ознак того, що варіант викликає важче захворювання.