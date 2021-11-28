Новий штам коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали Омікрон. Після штаму Лямбда мав би наслідувати Ню (nu), далі – Ксі (xi), але їх пропустили, коли обирали назву для нового варіанту COVID-19.

До теми Як виглядає новий штам Омікрон: вчені показали перше зображення

Чому літери пропустили

У відомстві пояснили це тим, що штам Ню дуже співзвучний зі словом "новий" різними мовами, тож його легко сплутати.

А Ксі не використовували, тому що це звичайне та поширене прізвище в Китаї.

Передова практика агентства для позначення хвороб пропонує уникати заподіяння образ будь-якій людині, культурним, соціальним, національним, регіональним, професійним чи етнічним групам,

– заявили у ВООЗ.

Варто зауважити, що літери при назві варіантів коронавірусу пропустили вперше.

Які є ще штами? Альфа, Бета, Гама, Дельта, та Омікрон – варіанти COVID-19, які зараз викликають побоювання.

Інші, такі як Лямбда, Каппа і Мю, мають або колись отримали менш серйозне позначення "цікавий варіант".

Що відомо про новий штам Омікрон