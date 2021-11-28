Чому пропустили дві літери грецького алфавіту, коли називали штам COVID

28 листопада 2021 , 13:05
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Джерело:

АР

Ще раніше у ВООЗ вирішили називати нові варіанти коронавірусу грецькими літерами, аби уникнути дискримінації щодо країн. Однак вперше дві букви пропустили.

Новий штам коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали Омікрон. Після штаму Лямбда мав би наслідувати Ню (nu), далі – Ксі (xi), але їх пропустили, коли обирали назву для нового варіанту COVID-19.

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Чому літери пропустили

У відомстві пояснили це тим, що штам Ню дуже співзвучний зі словом "новий" різними мовами, тож його легко сплутати. 

А Ксі не використовували, тому що це звичайне та поширене прізвище в Китаї. 

Передова практика агентства для позначення хвороб пропонує уникати заподіяння образ будь-якій людині, культурним, соціальним, національним, регіональним, професійним чи етнічним групам,
– заявили у ВООЗ.

Варто зауважити, що літери при назві варіантів коронавірусу пропустили вперше.

Які є ще штами? Альфа, Бета, Гама, Дельта, та Омікрон – варіанти COVID-19, які зараз викликають побоювання.

Інші, такі як Лямбда, Каппа і Мю, мають або колись отримали менш серйозне позначення "цікавий варіант".

Що відомо про новий штам Омікрон

  • Перший підтверджений випадок зараження новим штамом зареєстрували у Бельгії минулого тижня. 
  • Схоже, що варіант Омікрон має велику кількість мутацій у білку коронавірусу, що може вплинути на те, наскільки легко він поширюється серед людей.
  • ВООЗ заявила, що попередні дані "свідчать про підвищений ризик повторного зараження", у порівнянні з іншими варіантами, що викликають занепокоєння.
  • Але вчені все ще вивчають, що саме означають генетичні зміни, щоб дізнатися, чи є варіант більш передається чи небезпечним. Поки що немає жодних ознак того, що варіант викликає важче захворювання.
Автор: Аліна Оліховська