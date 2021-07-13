Чому саме зараз важливо вакцинуватись проти коронавірусу

Україні загрожує зростання захворюваності на коронавірус, а тому важливо, аби якомога більша кількість людей отримали хоча б одну дозу вакцини.

Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу 13 липня.

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Україна повинна отримати колективний імунітет

Ганиченко наголосив на тому, що українцям важливо вакцинуватися саме зараз, поки немає зростання захворюваності на COVID-19, яке експерти прогнозують вже найближчим часом.

Оскільки фахівці прогнозують, що спалах "може бути дуже серйозним". Наприклад, у Нідерландах, де були схожі з Україною темпи зниження захворюваності, ці ж показники за тиждень зросли вдесятеро.

Ми спостерігаємо серйозне зростання захворюваності в Європі, і цей спалах скоро може прийти в Україну. Таким чином, вакцинація є критично важливою,

– констатував Ганиченко.

Якими повинні бути темпи вакцинації

Наразі в середньому в Україні вакцинують 81 тисячу осіб на добу. Темпи із імунізації зросли на чверть, але "цей тренд має пришвидшуватися".

За словами Ганиченка, щоб вакцинувати 70% населення до кінця 2021 року та для того, щоб в країні сформувався колективний імунітет серед дорослого населення, необхідно вже зараз робити втричі більше – близько 250 тисяч щеплень на добу, від сьогодні і до кінця року включно з вихідними.

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Джерело: МОЗ