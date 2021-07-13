Чому саме зараз важливо вакцинуватись проти коронавірусу
Джерело:24 канал
Україні загрожує зростання захворюваності на коронавірус, а тому важливо, аби якомога більша кількість людей отримали хоча б одну дозу вакцини.
Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу 13 липня.
Актуально Нову хвилю коронавірусу в Україні можна чекати вже цього місяця, – KSE
Україна повинна отримати колективний імунітет
Ганиченко наголосив на тому, що українцям важливо вакцинуватися саме зараз, поки немає зростання захворюваності на COVID-19, яке експерти прогнозують вже найближчим часом.
Оскільки фахівці прогнозують, що спалах "може бути дуже серйозним". Наприклад, у Нідерландах, де були схожі з Україною темпи зниження захворюваності, ці ж показники за тиждень зросли вдесятеро.
Ми спостерігаємо серйозне зростання захворюваності в Європі, і цей спалах скоро може прийти в Україну. Таким чином, вакцинація є критично важливою,
– констатував Ганиченко.
Якими повинні бути темпи вакцинації
За словами Ганиченка, щоб вакцинувати 70% населення до кінця 2021 року та для того, щоб в країні сформувався колективний імунітет серед дорослого населення, необхідно вже зараз робити втричі більше – близько 250 тисяч щеплень на добу, від сьогодні і до кінця року включно з вихідними.
Актуально про COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
- Наразі захворюваність в Україні дещо стабілізувалась – добові показники випадків інфікувань невеликі.
- Так, наприклад, впродовж минулої доби коронавірусу виявили у 481 пацієнта, вчора – у 174.
- За весь час пандемії в країні виявили 2 241 698 інфікованих. 2 178 279 з них подолали хворобу, а ось 52 640, на жаль, померли.
- Натомість темпи вакцинації в країні зростають – вакцинували уже 2 357 227 українців: 2 357 225 з них отримали 1 дозу препарату, 1 215 284 осіб – дві дози.