Чому шкідливо мало та забагато спати
Джерело:Sleep foundation
Мало спати шкідливо: поганий сон підвищує ризик розвитку серйозних захворювань, наприклад, діабету та ішемічної хвороби серця. Якщо регулярно не висипатись, це може скоротити тривалість життя.
Багато спати теж шкідливо: довгий сон також може призвести до діабету другого типу, хвороб серця, а також депресії, тривожності та ожиріння. Знижується концентрація уваги, виникають проблеми з пам'яттю та працездатністю.
Читайте також: Як заспокоїтись: ефективні методи боротьби з тривогою
Скільки потрібно спати
Проблема в тому, що ніхто не скаже точно до хвилини, скільки треба спати. У середній більшості дорослих потрібно від 7 до 9 години сну, за деякими даними – 8. При цьому людям похилого віку може знадобитися всього шість годин сну, а спортсменам – додаткова година до звичного часу сну. Більше сну потрібно людям після поїздок чи напруженої роботи.
Але все одно це індивідуально: якщо прокидаєтеся втомленим і весь день хочете подрімати, швидше за все, ви не висипаєтеся. Щоб зрозуміти, скільки часу потрібно спати, спробуйте додати до звичного сну ще годину: якщо відчуєте себе краще, то вам потрібно більше часу.
Чому корисно висипатися
Уявімо, що людина, яка мало спала, перейшла на нову роботу і почала висипатися. Ось що з нею станеться:
- рідше хворітиме на застуду;
- трохи схудне, якщо є зайва вага;
- стане менш дратівливою та примхливою;
- у нього підвищиться статевий потяг і фертильність – здатність до зачаття дитини;
- зменшиться навантаження на серце.
Якщо після довгого недосипання почати нормально спати, ефект може з'явитися не відразу – на відновлення піде кілька тижнів. У цей час людина може спати до десяти години на добу, це нормально, незабаром тривалість сну зменшиться сама собою.
Але важливо стежити не лише за часом сну, а й за його якістю. Для людини особливо важливим є глибокий сон, бо під час нього тіло відновлюється. Щоб підвищити якість глибокого сну, потрібно відмовитися від алкоголю та нікотину та спати у тихому темному приміщенні.