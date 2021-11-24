Переваги дихання носом
Новонароджені майже весь час вдихають та видихають носом. Це пов’язано з будовою нашого горла, це дозволяє дихати та смоктати рідини одночасно, не задихаючись. Це механізм виживання.
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Дихання носом відповідає за кілька важливих функцій, яких немає у дихання ротом:
- Контроль температури – повітря зігрівається, коли проходить через ніс. Холодне повітря може спричинити подразнення дихальних шляхів.
- Фільтрація – волосся в носі затримує пил, бруд і мікроби.
- Зволоження – коли повітря потрапляє в легені через ніс, воно зволожується. Без цього у людини починається сухість у роті та може боліти горло.
Деякі експерти вважають, що при диханні носом організм поглинає на 10 – 20% більше кисню, аніж ротом.
Недоліки дихання ротом
Якщо дитина постійно дихає ротом під час сну, це може призвести до уповільнення росту. Такі діти гірше сплять, тому вночі у них виробляється менше гормону росту. Дихання ротом уві сні іноді призводить до галітозу – хронічного неприємного запаху з рота. Також воно може зіпсувати прикус.
Під час сну людина, яка дихає ротом, втрачає більше вологи, через що вранці може боліти голова, буде втома і пересохле горло. У дорослих з астмою дихання ротом робить роботу легень не такою ефективною, також можуть загострюватись симптоми астми.