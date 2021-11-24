Чому шкідливо постійно дихати ротом

Люди від народження створені так, щоб дихати носом. Дихання носом має набагато більше переваг для вашого тіла, ніж вдихання повітря ротом.

Переваги дихання носом

Новонароджені майже весь час вдихають та видихають носом. Це пов’язано з будовою нашого горла, це дозволяє дихати та смоктати рідини одночасно, не задихаючись. Це механізм виживання.

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Дихання носом відповідає за кілька важливих функцій, яких немає у дихання ротом:

Контроль температури – повітря зігрівається, коли проходить через ніс. Холодне повітря може спричинити подразнення дихальних шляхів.

Фільтрація – волосся в носі затримує пил, бруд і мікроби.

Зволоження – коли повітря потрапляє в легені через ніс, воно зволожується. Без цього у людини починається сухість у роті та може боліти горло.

Деякі експерти вважають, що при диханні носом організм поглинає на 10 – 20% більше кисню, аніж ротом.

Недоліки дихання ротом

Якщо дитина постійно дихає ротом під час сну, це може призвести до уповільнення росту. Такі діти гірше сплять, тому вночі у них виробляється менше гормону росту. Дихання ротом уві сні іноді призводить до галітозу – хронічного неприємного запаху з рота. Також воно може зіпсувати прикус.

Під час сну людина, яка дихає ротом, втрачає більше вологи, через що вранці може боліти голова, буде втома і пересохле горло. У дорослих з астмою дихання ротом робить роботу легень не такою ефективною, також можуть загострюватись симптоми астми.