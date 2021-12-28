Чому їсти нечасто – шкідливо

Якщо жовчний міхур спорожняється рідко, жовч може стати концентрованою, і це сприяє утворенню каменів. Тому рідкісні прийоми їжі можуть підвищити ризик жовчнокам'яної хвороби.

Щоб знизити ризик утворення каменів у жовчному міхурі, не можна пропускати прийоми їжі. Тому намагайтеся щодня знаходити час на сніданок, обід та вечерю – навіть якщо його не вистачає.

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Профілактика жовчнокам'яної хвороби

підтримувати здорову вагу. Для цього потрібно споживати менше калорій та збільшувати фізичну активність, а як тільки досягнете бажаного результату – підтримувати його за допомогою здорового харчування та тренувань. Ожиріння та зайва вага збільшують ризик жовчнокам'яної хвороби;

якщо хочете схуднути, потрібно робити це поступово – скидати по 0,5-1 кг на тиждень. Швидка втрата ваги може збільшити ризик утворення каміння;

їсти більше продуктів з високим вмістом клітковини. Включіть у раціон фрукти, овочі та цільнозернові продукти.

Скільки разів їсти на день

У вчених поки що немає єдиної рекомендації, скільки разів на день треба їсти (але не менше 3 разів на день). Все залежить від калорійності та розміру страви, виду продуктів. Наприклад, якщо людина п'ять разів на день їсть овочі – це корисний вибір. Тому кількість прийомів їжі не така важлива, головне – збалансовано харчуватися і не переїдати, особливо на ніч.