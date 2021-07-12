Як відбувалося дослідження

У травні 2021 року в місті Гуанчжоу було зафіксовано зростання захворюваності COVID-19 серед населення, і генетичний аналіз показав, що всі випадки зараження пов'язані з варіантом Дельта. Відразу після виявлення спалаху всі хворі та люди, які контактували з ними, були поміщені в ізоляцію, що допомогло уникнути масштабної епідемії.

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Епідеміологи з Центру по контролю і профілактиці захворювань провінції Гуандун відібрали зразки слини 62 хворих і порівняли їх зі зразками 63 пацієнтів, які заразилися під час першої хвилі COVID-19 в січні минулого року.

Чому штам Дельта такий заразний

Дослідження показало, що реплікація нового варіанту в верхніх дихальних шляхах відбувається значно швидше в порівнянні з вихідним штамом.

Вірусне навантаження в зразках заражених Дельтою пацієнтів була приблизно в 1000 разів вищим в порівнянні з інфікованими на початку пандемії.

Це означає, що люди, інфіковані новим варіантом, можуть поширювати аерозолі з підвищеною концентрацією вірусних частинок.

Також автори дослідження з'ясували, що передача вірусу від людини до людини відбувається на більш ранньому етапі в порівнянні з вихідним варіантом.

Крім того, інкубаційний період скоротився – якщо при початковому варіанті SARS-CoV-2 симптоми виявлялися в середньому протягом 6 днів, то Дельта "дозріває" менше 4 днів.

Понад 50% випадків передачі вірусу в Гуанчжоу відбулися в той момент, коли у пацієнтів не було ніяких симптомів захворювання.

Автори дослідження підкреслили, що зараз особливо важливе дотримання карантину протягом 14 днів після контакту з людиною з підтвердженим COVID-19 і своєчасна вакцинація.



Штам коронавірусу Дельта – що варто знати / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу