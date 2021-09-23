Патогенність штаму – головна небезпека

Вчені опублікували пояснення збільшення кількості інфікувань коронавірусом серед дітей – штам Дельта більш заразний.

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Здатність Дельта до простішого поширення робить його більш небезпечним для дітей, тому необхідно, аби в школах продовжували використовувати захисні маски, а також по максимум вакцинувати тих, кому це дозволено та рекомендовано,

– зазначив інфекціоніст Хуан Дюмуа.

Більша вибірка хворих – вища ймовірність важкого випадку

Згідно з даними Американської академії педіатрії та Асоціації дитячих лікарень, щотижневий рівень інфікування серед дітей в США на початку цього місяця перевищив 250 тисяч – це більше, ніж під час сплеску захворюваності взимку.

Довідка! З початку пандемії понад 5 мільйонів дітей в США дали позитивний результат на COVID-19.

За даними ВООЗ, штам коронавірусу Дельта зареєстрували уже у понад 180 країнах світу, у багатьох з них сплеск інфекцій також передбачає збільшення госпіталізацій маленьких дітей і підлітків.

Експерти також наголосили, що більшість випадків захворювання серед дітей є легкими, вони не потребують госпіталізації.

Вакцинація дітей дозволена

Крім того, вакцинація проти коронавірусу все ще гарантує захист проти Дельта штаму. Згідно з даними CDC, серед дітей від 12 років і старше, які мають право на вакцинацію від COVID-19, щотижнева госпіталізація в липні була в 10 разів вище для нещеплених, ніж для тих, хто отримав щеплення.

Нагадаємо, що ВООЗ дозволила вакцинацію дітей проти коронавірусу. У деяких країнах вже стартувала кампанії з вакцинації дітей проти COVID-19. В Україні наразі цього робити не поспішають.

Яка захворюваність на коронавірус серед дітей в Україні

Впродовж минулої доби коронавірус виявили серед 667 дітей. Інфекціоністи пояснюють, що ускладнений перебіг хвороби серед дітей трапляється хоч і рідше, ніж у дорослих, але ризики є.

Крім того, штам Дельта теж циркулює в Україні. Так, на Харківщині у 99% госпіталізованих із COVID-19 дітей виявили цей варіант недуги.

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