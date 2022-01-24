Чому штам Омікрон настільки заразний
Джерело:MedicalXpress
Новий штам у рекордні терміни поширився світом. Вчені провели перший у світі аналіз молекулярної структури Омікрону та з'ясували, що саме зробило його таким заразним.
Нове дослідження Омікрону
У своєму дослідженні фахівці використовували метод кріоелектронної мікроскопії, який дозволяє зробити найточніший структурний аналіз. Автори зосередилися на змінах шиповидного S-білка, за допомогою якого вірус проникає у клітини організму.
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Як відомо, штам Омікрон має 37 нових мутацій – це в 3 – 5 разів більше в порівнянні з першими варіантами. Структурний аналіз показав, що кілька мутацій створюють нові "сольові містки" та водневі зв'язки між спайковим білком та специфічними рецепторами на поверхні клітин АПФ-2 (розміщуються на слизовій оболонці та легенях людей).
На думку вчених, ці фактори зміцнюють афінність зв'язування – здатність вірусу прикріплюватися до клітин. У той самий час інші мутації зменшують силу зв'язку.
Вакцинація найкраще захищає від Омікрона
Вчені провели низку лабораторних експериментів, які підтвердили побоювання інших дослідників – S-білок штаму Омікрон справді має підвищену здатність ухилятися від антитіл. Зокрема, у порівнянні з попередніми варіантами, Омікрон показав виміряне ухилення від усіх шести протестованих моноклональних антитіл.
Примітно, що Омікрон меншою мірою ухилявся від імунітету, створеного вакцинами у порівнянні з імунітетом від природного зараження у нещеплених пацієнтів. Це говорить про те, що щеплення залишається нашим найкращим захистом,
– зазначили вчені.
Основні симптоми Омікрону, на які потрібно звертати увагу:
- сильна закладеність носу;
- біль у горлі;
- підняття температури;
- біль у м'язах;
- у деяких пацієнтів може бути діарея та інше.
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