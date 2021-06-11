На думку дослідника Еріна Уемслі з Університету Фурмана в Південній Кароліні (США), сни складаються не лише з яскравих спогадів про минуле, а й з фрагментів безлічі життєвих подій, які передбачають майбутнє. Це можна порівняти з минулим пережитим досвідом, який допомагає нам реагувати на аналогічні ситуації в майбутньому.

До теми Для чого нам сняться дивні сни

Існує гіпотеза про "епізодичну симуляцію майбутнього". Згідно з нею, людина об'єднує фрагменти різних епізодів, через які пройшла раніше і складає уявну симуляцію подій, які ще не трапилися.

Ми представляємо нові докази того, що сни зображають функцію обробки пам'яті. Хоча давно відомо, що вони містять у собі фрагменти минулого досвіду, наші дані припускають, що сни передбачають і ймовірні майбутні події,

– заявив доктор когнітивної нейробіології й доцент кафедри психології Ерін Уемслі.

Як проводилось дослідження:

48 студентів залишились ночували в лабораторії, а вчені встановили картину їхнього сну за допомогою полісомнографії.

За ніч учасників будили до 13 разів, щоб вони розповіли про те, що бачили під час фаз засипання, а також швидкого і повільного сну (найтриваліший етап).

З ранку учасників попросили визначити й описати, які життєві події послужили джерелом сновидінь.

Загалом науковці проаналізували 481 такий звіт.

Більш ніж четвертина снів передбачала майбутнє

В результаті найчастіше сни відбивали пережите і ґрунтувалися на спогадах (53,5% звітів). Майже половина звітів про сновидіння (49,7%) містила одразу по декілька джерел.

Натомість більш ніж четвертина снів (25,7%) виявилися пов'язані з конкретними майбутніми подіями. А ось більше третини таких снів були додатково пов'язані з одним або кількома конкретними спогадами з минулого (37,4% всіх звітів були про сни з подіями, які ще не відбулися).

Вчені зауважили, що хоч такі сни рідко реалістично зображують майбутнє, активація і рекомбінація фрагментів пам'яті, які належать до майбутнього, можуть слугувати частиною адаптивної функції, яка допомагає людині наперед пристосуватися до певних подій.

По-перше, ми підтвердили, що сни не тільки зображають минулі спогади, а й передбачають ймовірні майбутні події. По-друге, наші дані надають новий опис того, як орієнтовані на майбутнє сни одночасно народжуються з декількох джерел, використовуючи фрагменти минулого досвіду для побудови нових сценаріїв,

– підсумував дослідник Уемслі.