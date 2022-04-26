Чому сняться кошмари та як з ними боротись

Війна, яку Росія розпочала проти України, негативно вплинула на психічний стан багатьох людей. Це призводять до проблем та постійних кошмарів, які заважають жити.

Що можна вважати кошмаром

Кошмар – це яскравий моторошний сон. Він дуже реалістичні і стає все страшнішим з розвитком сюжету. Зазвичай щось у них загрожує безпеці чи виживанню.

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Кошмар завжди порушує сон і після пробудження залишає почуття страху, тривоги, злості, смутку або огиди. Серце б'ється, і виступає піт. Іноді емоції настільки сильні, що заснути знову не виходить. Людина добре пам'ятає деталі сну та може довго перебирати їх у голові.

Чому виникають кошмари

Вчені досі не мають єдиної думки, чому ми взагалі бачимо сни. Ще менше відомо про кошмари. Деякі спеціалісти вважають, що погані сни – частина емоційної реакції на страх та травму. Інші – що це просто ознака живої уяви.

Що може викликати кошмари

Стрес та тривога. В когось провокувати кошмари можуть повсякденні проблеми вдома або в школі, в інших – серйозніші події, наприклад, переїзд чи смерть близької людини. У людей з хронічним стресом і тривогою може розвинутись кошмарний розлад.

Травми. Кошмари часто виникають після нещасного випадку, травми, фізичного або сексуального насильства або іншої травматичної події. Кошмари мучать і людей з посттравматичним стресовим розладом.

Психічні проблеми: депресія, тривожний розлад, біполярний розлад та шизофренія.

Деякі ліки, наприклад, антидепресанти, ліки проти тиску, бета-блокатори, препарати для лікування хвороби Паркінсона або які допомагають кинути курити.

Недосип і безсоння.

Як побороти кошмари

Зазвичай кошмари нічим не лікують, доки вони не заважають функціонувати протягом дня. А ось кошмарний розлад потребує втручання. Його лікують психотерапією чи ліками: заспокійливими, антидепресантами, нейролептиками.