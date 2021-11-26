Чому старшим людям варто пити каву

Результати нового масштабного дослідження вчених з Університету Едіт Коуен (Австралія) підтвердили гіпотезу, що споживання кави потенційно знижує когнітивні порушення.

Які саме властивості кави вивчали вчені

Передусім вчені хотіла визначити, чи впливає звичне споживання кави, на швидкість зниження когнітивних функцій. У дослідженні взяли участь 227 людей похилого віку, експеримент тривав понад 126 місяців.

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Більша частина дорослих п'є каву щодня

Авторка дослідження Саманта Гарднер розповіла, що кава містить низку біологічно активних сполук, включаючи кофеїн, хлорогенну кислоту, поліфеноли та невелику кількість вітамінів та мінералів.

Епідеміологічні дослідження показують, що кава позитивно впливає на різні стани, включаючи інсульт, серцеву недостатність, рак, діабет та хворобу Паркінсона,

– наголосила дослідниця.

Результати дослідження довели зв'язок між споживанням кави та кількома важливими маркерами, пов'язаними з хворобою Альцгеймера.

Наскільки кава знизила ризики когнітивних порушень

За словами авторів, якщо звична маса кави в одній чашці 240 г:

збільшення споживання з однієї до двох чашок на день – потенційно знижує погіршення когнітивних функцій на 8% через 18 місяців.

та забезпечити зниження накопичень бета-амілоїду в головному мозку на 5% за той же час.

Вживання більшої кількості кави дало позитивні результати щодо певних областей когнітивної функції, зокрема виконавчої функції, що включає планування, самоконтроль та увагу,

– йдеться в дослідженні.

Дослідники не змогли розрізнити вплив кави з кофеїном і кави без кофеїну, а також переваги або наслідки того, як він був приготовлений (метод заварювання, присутність молока або цукру).Як кава впливає на наш організм і що буде, якщо пити понад 4 чашки на день: пояснення невролога