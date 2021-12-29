Чому стираються зуби та що з цим робити

Виявляється, що багато з нас часто стирають зуби і не помічають цього. Крім того, з віком відбувається повільне, але прогресуюче зношування зубної тканини.

Стерті зуби виглядають непривабливо – вони помітно коротші за здорові зуби, часто без верхівки зуба. Підступність стирання полягає в тому, що часто це відбувається непомітно. Про причини цієї проблеми Здоров'ю 24 розповів стоматолог, професор Ярослав Заблоцький.

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Ярослав Заблоцький “Такі зуби часто асоціюються з пнем або корінням, а стоматологи вживають наукові терміни – "стирання зубів" або "стерті зуби". Буває, що зуби стираються в певних місцях і не весь зубний ряд, а лише деякі окремі зуби. Так буває, якщо людина "навантажує" окремі зуби твердою їжею – систематично гризе насіння, горіхи чи інші тверді продукти”.

Чому стираються зуби

Частою причиною стирання зубів є надмірна активність жувального м'яза. Вона може виникати через неправильний прикус (співвідношення між верхніми та нижніми зубами), стрес або комбінацію цих двох факторів. Тому спочатку стоматологам потрібно проаналізувати прикус і визначити, чи потрібно його змінити, оскільки відновивши стерті зуби в "неправильному" прикусі, ми не усунемо причину цієї проблеми і згодом зуби знову зруйнуються. Якщо причиною стирання є стресовий фактор, після відновлення стертих зубів потрібно забезпечити захист на ніч (за допомогою капи), а також контролювати і не стискати зуби вдень.

Причиною стирання може бути споживання кислих продуктів або напоїв. Також на цю проблему може впливати неправильне, занадто активне чищення зубів, неправильно підібрані засоби для чищення зубів. Має значення та жорстокість зубної щітки та те, як саме ми чистимо зуби,

– пояснив Ярослав Заблоцький.

Причиною можуть бути і шкідливі звички – такі, як чищення насіння зубами, розколювання горіхів. Мають бути і професійні ризики, наприклад, гра на духових інструментах.

Як уникнути стирання зубів

До профілактичних заходів відносяться – відмовитися від шкідливих звичок – не гризти насіння, горіхи та нігті, використовувати зубну щітку з м'якшою щетиною. Важливо також чистити зуб правильно – рухаючи щітку від ясен по довжині всього зуба, а не горизонтально.

При ушкодженнях зубів потрібне їхнє естетичне відновлення. Примітно, що передні зуби стираються найшвидше, тому що вони тонші і на них припадає значне навантаження.

Ярослав Заблоцький “Завдання реставрації – це відновлення не лише форми та природної структури так, щоб зуб гармонійно вписався у зубний ряд, але головне – повноцінне відновлення його фізіологічної функції та природних правильних міжзубних контактів. Вибір методу та матеріалу для відновлення коректної форми зуба залежить від масштабу втрат тканин зуба”.

Стоматологи виділяють два основні способи відновлення посмішки при стертих зубах. Найбюджетнішим рішенням є композитна реставрація, а найдорожчим – керамічна реставрація.