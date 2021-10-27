Тож науковці серйозно взялись за дослідження знищення супербактерій. Дослідники з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія) зробили безпрецедентно чіткі зображення бактерій, завдяки яким вдалося з'ясувати, як вони залишаються стійкими до лікування.

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На знімках добре видно складну структуру захисного шару, що оточує багато бактерій та ускладнює їхнє знищення антибіотиками.

Команда виявила, що захисна зовнішня мембрана бактерій містить щільні мережі з будівельних блоків білка, що чергуються з ділянками, які, мабуть, не містять білків. Ці ділянки збагачені молекулами із цукровими ланцюгами (гліколіпідами), які й утримують зовнішню мембрану щільною.



Знімок супербактерії / Фото BENN ET AL. UCL

Вчені знайшли слабкі місця

Жорстка зовнішня мембрана грамнегативних бактерій перешкоджає проникненню деяких ліків та антибіотиків у клітину. Вона є однією з причин, чому такі бактерії (зокрема A. baumannii, P. aeruginosa, та ентеробактерії, такі як Salmonella та E. coli) зараз вважають серйозною загрозою.

Зовнішня мембрана є бар'єром проти антибіотиків і є важливим чинником, що робить інфекційні бактерії стійкими до медичного лікування,

– зазначили автори.

Вони додали, що досі залишається відносно незрозумілим те, як влаштований цей бар'єр. Тому вони вирішили вивчити його так детально.

"Вивчаючи живі бактерії від молекулярного до клітинного масштабу, ми можемо побачити, як мембранні білки утворюють мережу, що охоплює всю поверхню бактерій, залишаючи невеликі проміжки для ділянок, які не містять білка. Це говорить про те, що бар'єр не може бути однаково надійним на поверхні бактерії; у нього можуть бути сильніші та слабші місця", – пояснили вчені.

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Як працює пеніцилін

Також в іншому дослідженні вчені розібралися, як саме працює пеніцилін – перший антибіотик, застосований для лікування понад 80 років тому. Раніше вже було відомо, що β-лактамні антибіотики працюють, запобігаючи зростанню клітинної стінки. Однак, як саме вони вбивають бактерію, досі залишалося загадкою.

Міжнародна група дослідників виявила, що β-лактамні антибіотики вбивають MRSA (стійку до метициліну бактерію S. aureus), створюючи отвори клітинної стінки. У міру зростання клітини отвори збільшуються, і зрештою бактерія гине. Дослідники також визначили деякі ферменти, які беруть участь у створенні таких отворів.

Глибоке розуміння того, як працюють існуючі антибіотики, дає нові можливості для подальших розробок протимікробних препаратів та боротьби із супербактеріями.