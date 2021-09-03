Чому трансгендерні люди живуть набагато менше

Трансгендерні люди відчувають невідповідність між своєю біологічною статтю і гендерною ідентичністю. Вони можуть проходити різні види терапії для того, щоб їх тіло краще відповідало тому, як вони себе сприймають. Одна з них – гормональне лікування.

Трансгендерні чоловіки (які були народжені зі статевими ознаками жінок) отримують тестостерон, а трансгендерні жінки – антиандрогени та естрогени. Таке лікування вважається безпечним в короткостроковій перспективі. Але про її довгострокові ефекти відомо мало.

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Нове дослідження трансгендерних людей

Ранні дослідження демонстрували аномально високу смертність серед трансгендерних людей, які отримують гормональну терапію. Однак чи змінилася ця тенденція в останні роки, було невідомо. У новому дослідженні вчені проаналізували дані про 2927 трансгендерних чоловіків і 1641 трансгендерну жінку.

Вони проходили гормональну терапію в Амстердамі з 1972 по 2018. З медичних карток науковці зібрали інформацію про цих людей: вік при проходженні терапії, медичну історію, дані про спосіб життя.

Підвищений ризик смерті трансгендерних людей

Ризик смерті у трансгендерних жінок в порівнянні з цисгендерними чоловіками (тими, яких влаштовує їх біологічна стать) був вищим у 1,8 раза, а в порівнянні з цисгендерними жінками – у 2,8 раза.

У трансгендерних жінок був вище ризик смерті, ніж у цисгендерних чоловіків:

від серцево-судинних хвороб – в 1,4 раза,

від раку легенів – майже у 2 рази,

від інфекцій – в 5,4 раза,

від неприродних причин – у 2,7 раза,

від самогубства – в 3,1 раза,

причин, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією, – майже в 15 разів.

У порівнянні з цисгендерними жінками, у трансгендерних ризик смерті від серцево-судинних хвороб був у 2,6 раза вище, від раку легенів – в 1,3 раза, від інфекцій – у 8,7 раза, від неприродних причин – в 6 разів, від ВІЛ-інфекції – майже в 50 разів.

Ризик смерті у трансгендерних чоловіків був майже таким же, як у цисгендерних, але в 1,6 раза вищим, ніж у цисгендерних жінок. Від неприродних причин трансгендерні чоловіки помирали в 3,3 раза частіше, ніж цисгендерні жінки.

Автори дослідження відзначили, що більша частина значущих причин смерті трансгендерних людей, не має зв'язку з гормональною терапією.

За останнім соціологічним дослідження 47% українців негативно ставляться до ЛГБТ спільноти. Це також може негативно впливати на тривалість життя цих людей через тиск, дискримінацію та навіть небезпеку для здоров'я.