Чому виникають тріщини на п'ятах

Перша ознака тріщин – ділянки сухої, потовщеної шкіри або мозолі на краю п'яти. Коли ми ходимо, жирова подушечка під п'ятою розширюється. Це призводить до того, що на мозолях з'являються тріщини.

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Також тріщини викликають:

надмірна вага або ожиріння;

тривала ходьба, особливо по твердій поверхні;

взуття та сандалі з відкритою п'ятою – вони не підтримують жирову подушку під стопою.

Схильність до тріщин на п'ятах може бути пов'язана з хворобами: цукровий діабет, гіпотиреоз, атопічний дерматит, псоріаз.

Тріщини можуть бути настільки глибокими, що починають кровоточити. Це особливо небезпечно у пацієнтів з діабетом, які іноді страждають від втрати чутливості на ногах: тріщини в цьому випадку можуть призвести до діабетичних виразок стопи.

Як лікують тріщини на п'ятах

На тріщини можна нанести рідку, гелеву або спрей-пов'язку, щоб зменшити біль, захистити п'яти та прискорити загоєння. Якщо п'яти сильно потріскалися чи немає ефекту після тижня самолікування, можна звернутися до ортопеда.

Він може призначити лікування: