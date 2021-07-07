Чому тріскаються п'яти та як це лікувати
Джерело:Dermnet
Тріщина на п’ятах – поширена проблема стопи. У більшості випадків вона викликає лише дискомфорт фізичний та косметичний, однак, коли тріщини стають глибокими, стояння, ходьба або будь-який тиск на п'яту може бути дуже болючою.
Чому виникають тріщини на п'ятах
Перша ознака тріщин – ділянки сухої, потовщеної шкіри або мозолі на краю п'яти. Коли ми ходимо, жирова подушечка під п'ятою розширюється. Це призводить до того, що на мозолях з'являються тріщини.
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Також тріщини викликають:
- надмірна вага або ожиріння;
- тривала ходьба, особливо по твердій поверхні;
- взуття та сандалі з відкритою п'ятою – вони не підтримують жирову подушку під стопою.
Схильність до тріщин на п'ятах може бути пов'язана з хворобами: цукровий діабет, гіпотиреоз, атопічний дерматит, псоріаз.
Тріщини можуть бути настільки глибокими, що починають кровоточити. Це особливо небезпечно у пацієнтів з діабетом, які іноді страждають від втрати чутливості на ногах: тріщини в цьому випадку можуть призвести до діабетичних виразок стопи.
Як лікують тріщини на п'ятах
На тріщини можна нанести рідку, гелеву або спрей-пов'язку, щоб зменшити біль, захистити п'яти та прискорити загоєння. Якщо п'яти сильно потріскалися чи немає ефекту після тижня самолікування, можна звернутися до ортопеда.
Він може призначити лікування:
- зріже тверду товсту шкіру. Це виконує тільки лікар, не варто робити це вдома за допомогою ножиць або леза, оскільки є ризик видалити занадто багато шкіри або занести інфекцію;
- зробить пов'язку навколо п'яти, щоб нога рухалася менше;
- призначить сильніші пом'якшувальні або мийні засоби, які містять сечовину або саліцилову кислоту;
- підбере устілки, шпори накладки або шпори-чашки, щоб перерозподілити вагу і запобігти розширенню жирової подушечки убік;
- застосує спеціальний клей, який скріплює краї потрісканої шкіри, щоб вона могла зажити.