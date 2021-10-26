Чому цього року вищі ризики захворіти на грип: пояснення вчених

Спалах коронавірусної хвороби минулої зими став причиною самоізоляції великої кількості людей, що мало свої позитивні наслідки. Наприклад, допомогло зменшити поширення іншого вірусу – грипу. Однак є і мінус – природний імунітет проти грипу знизився, а сам цей вірус, ймовірно, став сильнішим і агресивнішим.

Колективний імунітет проти грипу знизився

Професор медицини Університету Східної Англії Пол Гантер пояснив, що захворюваність на грип цього сезону може бути значно вищою та мати важчі наслідки.

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Зокрема, питання про те, чи буде нова хвиля COVID-19 супроводжуватися спалахом грипу, привертає серйозну увагу фахівців,

– зазначив він.

Твіндемія: небезпека подвійних пандемій

Попередньо вчені їз Університету Піттсбурга повідомили про загрозу "твіндеміі" – поєднання епідемій двох вірусів. Науковці побоюються, що сезон грипу може збігтися зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Моделювання, яке провели вчені, теж свідчить про те, що торішній сезон грипу минув без особливих сплесків захворювань. Однак, цьогоріч вірус може бути сильнішим, оскільки люди уже не так суворо дотримуються карантинних умов.

Крім того, природний імунітет до вірусу грипу формується в результаті його циркуляції серед населення. Оскільки, минулого року захворюваність була низькою – імунітету серед населення фактично немає, як наслідок – ризики захворіти на грип – вищі!

Вакцинація проти грипу важлива в цьому сезоні!

Колективний імунітет, отриманий від вакцинації, залежить від кількості людей, які отримали вакцину від грипу в цьому сезоні, і того, наскільки ця вакцина ефективна проти конкретного штаму.

Грип в Україні

У Центрі громадського здоров'я МОЗ на запит 24 каналу розповіли, що під час епідеміологічного сезону 2021 – 2022 років очікують циркуляцію штамів B/Washington, H1N1 та H3N2.

Так, згідно з даними державного реєстру лікарських засобів з оновленим складом штамів зареєстровані наступні вакцини для профілактики грипу:

ІНФЛУВАК ТЕТРА вакцина для профілактики грипу чотирьохвалентна, поверхневий антиген, інактивована, Нідерланди.

ДЖІСІ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ / GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профілактики грипу (розчеплений віріон, інактивований), Корея.

ВАКСІГРИП ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA спліт-вакцина для профілактики грипу чотирьох валентна, інактивована, Франція.

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