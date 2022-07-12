Чому цвіте вода
У нормальних умовах ці одноклітинні дуже корисні: вони виробляють близько половини всього кисню на землі, ними харчуються багато морських істот.
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Мікроводорості, крім вуглекислого газу, харчуються переважно неорганічними речовинами: нітратами, фосфатами, сульфатами. Коли цих речовин у прибережних водах стає занадто багато, мікроводорості виходять з-під контролю та заповнюють поверхню води. Це називається шкідливим цвітінням водоростей. Через нього порушується баланс екосистеми: рибам і тваринам може не вистачати сонячного світла та кисню. Крім того, при цвітінні деякі види водоростей виробляють токсини, які небезпечні для людей та тварин.
Чи можна купатись в цвітучій воді
Не всі мікроводорості токсичні, але відрізнити на їх око не вдасться. Токсини, які виділяють шкідливі водорості при цвітінні, викликають небезпечну реакцію в організмі людини та тварин. Після контакту з квітучою водою у людини можуть з'явитися такі симптоми:
- подразнення очей;
- першіння та біль у горлі;
- висип;
- напади астми.
Гірше купання у такій воді може бути лише її ковтання. Якщо вода з токсинами від шкідливого цвітіння потрапить в організм, вона може спричинити:
- біль в животі;
- діарея та блювання;
- неврологічні симптоми, такі як запаморочення та слабкість;
- ураження печінки.
Спеціального лікування від впливу цих токсинів немає, але до лікаря варто звернутися, щоб контролювати симптоми. Тваринам доводиться ще гірше. Собаки при купанні часто заковтують воду, а ще люблять облизувати шерсть, коли вилізуть.