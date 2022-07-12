Чому цвіте вода ти чи можна в ній купатися

Цвіте не вода, а фітопланктон – це мікроводорості, які живуть у будь-якій воді, солоній та прісній. Інколи вони можуть робити воду небезпечною.

Чому цвіте вода

У нормальних умовах ці одноклітинні дуже корисні: вони виробляють близько половини всього кисню на землі, ними харчуються багато морських істот.

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Мікроводорості, крім вуглекислого газу, харчуються переважно неорганічними речовинами: нітратами, фосфатами, сульфатами. Коли цих речовин у прибережних водах стає занадто багато, мікроводорості виходять з-під контролю та заповнюють поверхню води. Це називається шкідливим цвітінням водоростей. Через нього порушується баланс екосистеми: рибам і тваринам може не вистачати сонячного світла та кисню. Крім того, при цвітінні деякі види водоростей виробляють токсини, які небезпечні для людей та тварин.

Чи можна купатись в цвітучій воді

Не всі мікроводорості токсичні, але відрізнити на їх око не вдасться. Токсини, які виділяють шкідливі водорості при цвітінні, викликають небезпечну реакцію в організмі людини та тварин. Після контакту з квітучою водою у людини можуть з'явитися такі симптоми:

подразнення очей;

першіння та біль у горлі;

висип;

напади астми.

Гірше купання у такій воді може бути лише її ковтання. Якщо вода з токсинами від шкідливого цвітіння потрапить в організм, вона може спричинити:

біль в животі;

діарея та блювання;

неврологічні симптоми, такі як запаморочення та слабкість;

ураження печінки.

Спеціального лікування від впливу цих токсинів немає, але до лікаря варто звернутися, щоб контролювати симптоми. Тваринам доводиться ще гірше. Собаки при купанні часто заковтують воду, а ще люблять облизувати шерсть, коли вилізуть.