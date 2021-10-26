Тільки за минулу добу, 25 жовтня, в Росії виявили ще в 37 930 хворих на коронавірус. Голова Всеукраїнського респіраторного клубу, пульмонолог та кандидат медичних наук Євген Симонець заявив в інтерв'ю 24 каналу, що саме через це Україні варто закрити кордони з РФ.

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Так, за його словами, на період карантину Україна має закрити всі перевезення та переїзди людей будь-яким транспортом з Росії.

Просто заборона на період червоної зони, бо це одна з країн з найбільшим ризиком на COVID-19. І це був би гарний і політичний "плювок", а також доцільно обґрунтований як певний запобіжник,

– додав лікар.

Обмеження в Росії:

Через зростання захворюваності Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно.

Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки 3 дні – з 1 до 3 листопада. У цей період будуть відкриті аптеки та магазини з товарами першої необхідності.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков днями заявив, що на тлі появи більш агресивних штамів коронавірусу і низьких темпів вакцинації в Росії занедужує більше людей.

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Смертність найвища в Європі

Згідно з даними Оперштабу, загальна кількість померлих від коронавірусу в Росії зросла до 232 775. Але, за даними Росстату, померлих значно більше – понад 365 тисяч.

Росія перебуває на першому місці в Європі за смертністю від коронавірусу. За загальною кількістю виявлених випадків інфікування країна поступається лише Великій Британії.