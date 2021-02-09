Україна пасе задніх у впроваджені вакцинації. Поки в Ізраїлі вже зробили щеплення 2\3 населення країни, наш уряд все ще веде перемовини про постачання та просить у ЄС залишки вакцин.

Чому так сталося, спробував пояснити міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю для сайту "Гордон".

Також на тему: Вакцина, яка приїде в Україну, точно буде безпечною, – Степанов

Чому Україна так пізно розпочне вакцинацію

За його словами, все йде по плану і вакцинація розпочнеться в ті терміни, про які говорили ще у вересні.

Максим Степанов “Коли ми говоримо про багаті розвинені країни, дивімось не тільки на ЄС. Ви знаєте, наприклад, що Японія не розпочинає вакцинацію. Там збираються почати в останній тиждень лютого і з 10 тисяч добровольців серед медичних працівників. Також вакцинацію не починати Південна Корея. Це дуже розвинені країни, і вони не поспішають”.

Зазначимо, що в Японії за весь час захворіло лише 407 тисяч людей, хоч населення країни в три рази більше, ніж в Україні (127 мільйонів). А в Південній Кореї взагалі тільки 81 тисяча хворих – це у 16 разів менше, ніж в Україні (1,3 мільйона хворих), хоч населення країни теж значно більше.

У світі величезний дефіцит вакцин, тому що обмежена кількість виробників. Ми, я вважаю, не упустили жодного дня з точки зору звернення до цих виробникам. Дати, які нам спочатку давали по постачанню, – третій-четвертий квартал 2021 року. Нас таке, природно, не влаштовує,

– пояснив Степанов.

Нагадаємо, що голова держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив МОЗ у затримці з придбанням вакцин проти коронавірусу. Він звинуватив Степанова в тому, що він неправомірно вимагає від "Медзакупівлі" погоджувати всі закупки вакцин проти COVID-19 із МОЗ та втручається в переговори.

Жамаділов наголосив, що Україна могла отримати вакцину від Sinovac щонайменше на 1 долар США дешевше за 1 дозу препарату. Він також підкреслив, що якби не дії МОЗ, ще у січні Україна могла б мати 2 контракти про закупівлю 2 різних вакцин.

Максим Степанов “Візьміть будь-яку компанію зі світовим ім'ям – у неї немає проблем з реалізацією вакцин, у неї не болить голова, кому ж свій товар продати. Там дорожать своїм ім'ям. І ось вибір: продати в одну країну і жити спокійно або продати в таку країну, де вони точно потраплять в скандал”.

З цими словами міністра не можна не погодитись. Його міністерство має великий досвід у скандальній справі.

Вакцинація в Україні: що відомо



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу