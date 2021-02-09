Чому Україна так пізно розпочинає вакцинацію проти коронавірусу: виправдання Степанова

Джерело:24 канал
Україна пасе задніх у впроваджені вакцинації. Поки в Ізраїлі вже зробили щеплення 2\3 населення країни, наш уряд все ще веде перемовини про постачання та просить у ЄС залишки вакцин.
Чому так сталося, спробував пояснити міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю для сайту "Гордон".
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За його словами, все йде по плану і вакцинація розпочнеться в ті терміни, про які говорили ще у вересні.
Зазначимо, що в Японії за весь час захворіло лише 407 тисяч людей, хоч населення країни в три рази більше, ніж в Україні (127 мільйонів). А в Південній Кореї взагалі тільки 81 тисяча хворих – це у 16 разів менше, ніж в Україні (1,3 мільйона хворих), хоч населення країни теж значно більше.
У світі величезний дефіцит вакцин, тому що обмежена кількість виробників. Ми, я вважаю, не упустили жодного дня з точки зору звернення до цих виробникам. Дати, які нам спочатку давали по постачанню, – третій-четвертий квартал 2021 року. Нас таке, природно, не влаштовує,
– пояснив Степанов.
Нагадаємо, що голова держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив МОЗ у затримці з придбанням вакцин проти коронавірусу. Він звинуватив Степанова в тому, що він неправомірно вимагає від "Медзакупівлі" погоджувати всі закупки вакцин проти COVID-19 із МОЗ та втручається в переговори.
Жамаділов наголосив, що Україна могла отримати вакцину від Sinovac щонайменше на 1 долар США дешевше за 1 дозу препарату. Він також підкреслив, що якби не дії МОЗ, ще у січні Україна могла б мати 2 контракти про закупівлю 2 різних вакцин.
З цими словами міністра не можна не погодитись. Його міністерство має великий досвід у скандальній справі.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу