Смертність від коронавірусу
Лікар-анестезіолог Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця пояснив, від чого залежить рівень смертності.
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За його словами, це напряму залежить від рівня вакцинації населення. А щеплення значно знижує рівень госпіталізацій та смертності.
Якщо подивитися статистику Ізраїлю чи провідних європейських країн, де понад 60% вакцинованого населення, то кількість летальних випадків там значно нижча, ніж в Україні,
– наголосив Дубров.
Причина – вакцинація
До того ж, як він наголосив, у перші дві хвилі COVID-19 рівень летальності майже не відрізнявся від економічно розвинених країн. Це свідчить про досвід наших лікарів.
"Так, така різниця в кількості летальних випадків пояснюється лише рівнем вакцинації", – зазначив лікар.
І додав, що загалом у нас повністю вакциновано менш ніж 30% громадян.
Також медик навів у приклад Велику Британію. Вона вже багато тижнів у списку лідерів за рівнем захворюваності, однак має низький рівень смертності. Цього допомогла досягнути кампанія з вакцинації.
До теми Понад 13 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19
Темпи щеплень в Україні: актуально
Джерело: МОЗ
- Проти коронавірусу вже вакцинувалися принаймні однією дозою більш ніж 13 мільйонів мешканців України. Повний курс щеплень, тобто отримали 2 дози COVID-вакцини, пройшли понад 10 мільйонів.
- Так, за добу 23 листопада в Україні 286 121 людину вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 86 299 людей, повністю імунізовані – 199 822 людини.
- У МОЗ наголосили, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.