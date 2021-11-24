Чому в Україні один із найвищих показників смертності у світі через COVID-19: відповідь лікаря

Україна перебуває на 6 місті у цілому світі за кількістю хворих на коронавірус. Показник смертності теж є одним із найвищих.

Смертність від коронавірусу

Лікар-анестезіолог Сергій Дубров, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця пояснив, від чого залежить рівень смертності.

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За його словами, це напряму залежить від рівня вакцинації населення. А щеплення значно знижує рівень госпіталізацій та смертності.

Якщо подивитися статистику Ізраїлю чи провідних європейських країн, де понад 60% вакцинованого населення, то кількість летальних випадків там значно нижча, ніж в Україні,

– наголосив Дубров.

Причина – вакцинація

До того ж, як він наголосив, у перші дві хвилі COVID-19 рівень летальності майже не відрізнявся від економічно розвинених країн. Це свідчить про досвід наших лікарів.

"Так, така різниця в кількості летальних випадків пояснюється лише рівнем вакцинації", – зазначив лікар.

І додав, що загалом у нас повністю вакциновано менш ніж 30% громадян.

Також медик навів у приклад Велику Британію. Вона вже багато тижнів у списку лідерів за рівнем захворюваності, однак має низький рівень смертності. Цього допомогла досягнути кампанія з вакцинації.

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Джерело: МОЗ