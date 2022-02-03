Чому в Україні поки рано скасовувати карантин: пояснення НАН

Карантинні обмеження в Україні поки скасовувати не можна. У Національній академії наук пояснили, що на це є причини.

Річ у тім, що наразі ми не досягли достатнього рівня вакцинації населення. Про це розповів директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.

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За його словами, вакцинація залишається дуже важливим чинником для того, щоб люди хворіли набагато легше. Утім, у світі, як і раніше, залишається велика кількість нещеплених людей – вони є потенційним джерелом виникнення нових варіантів.

Що стосується карантинних обмежень, то Україна поки що не може собі дозволити відмовитися від них, як це роблять деякі країни. Наприклад, Велика Британія, де вже провакциновано майже все населення,

– зазначив Комісаренко.

Нові штами: чи вбереже вакцинація

Велика Британія провела одну з найуспішніших кампаній вакцинації. Тоді як у нас ще навіть половина населення не отримала 2 щеплення. Однак ми виконали вимогу ВООЗ та провакцинували 40% населення.

На прикладі Великої Британії фахівець пояснив: у них пройшла дуже сильна хвиля Омікрону – порівняно швидко пішло на спад інфікування і, відповідно, навантаження на їхню національну систему охорони здоров'я.

"Тобто тепер Велика Британія може собі дозволити зняти частину карантинних обмежень", – додав він.

Тому вакцинація залишається найефективнішим засобом у боротьбі з вірусом.

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Зараз же в Україні циркулюють залишки варіанту Дельта і заразніший штам Омікрон. До них додався ще й грип.

Нові варіанти з'являються в організмі невакцинованих людей або у тих, хто довго хворіє. Утім цей вірус показав, що він проходить досить швидко,

– наголосив Комісаренко.

Тож якщо у світі встигнуть провакцинувати все населення, перш ніж з'явиться який-небудь новий варіант, то теоретично можливо, що ми певною мірою зможемо подолати вірус.

Карантин в Україні: головне

Наприкінці січня – на початку лютого в Україні стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. Поки що більшість регіонів – "помаранчеві".

Наразі у червоній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. Однак невдовзі червона зона може розширитись аж на 9 областей.



Карантинні зони в Україні станом на 2 лютого / Інфографіка 24 каналу, дані МОЗ