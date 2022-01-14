Журналісти 24 каналу запитали в людей, які прийшли до Центру вакцинації, чому вони вирішили зробити третє щеплення.

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Це логічно, слідкувати за своїм здоров'ям, – Наталія, 33 роки

За словами Наталії вони з чоловіком зробили щеплення проти COVID-19, як тільки з'явились перші пункти вакцинації, півроку тому, тому що хвилюються про своє здоров'я. А з досвіду знайомих, які інфікувались уже після вакцинації, перебіг хвороби був значно легшим.

Наразі ми вирішили не змінювати тенденцію. І як тільки повідомили, що бустерна вакцинація розпочалась, ми записались. Тому, що це логічно! Слідкувати за здоров'ям це логічно,

– зауважила Наталія.

Олександр розповів, що окрім турботи про себе, необхідність бустерного щеплення обумовлена відрядженням у країну, де CoronaVac не визнають.

Довідка! Бустерна доза мРНК-вакцинами, тобто Moderna або Comirnaty від Pfizer дозволяє подорожувати у ті країни, де схвалені ці вакцини, навіть якщо попередні дві дози – китайська вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech.

На запитання – чи є у колі знайомих, люди, які не хочуть робити щеплення, ствердна відповідь. Однак, Наталія закликала українців бути критичними.

Варто проводити розмови і пояснювати, що вакцина – це не чипування, ніяких негативних наслідків після щеплення немає. Ризики від вакцини мінімальні, а от ризики захворіли на COVID-19 – реальні, і отримати наслідки після хвороби також реально. Тому всім раджу вакцинуватись, і якщо є можливість отримати бустерну дозу – не зволікати,

– додала Наталя.

Інформаційна гігієна потрібна, – Ольга, 34 роки

"Ні для кого не секрет, що наша влада провалила цю кампанію від самого початку. І друге, це інформаційна політика агресора – Росії. Війна наразі йде по всіх фронтах,

– наголосила Ольга, яка прийшла отримати бустерну дозу вакцини.

Жінка закликала людей "навчитися думати, дотримуватись інформаційної гігієни, читати міжнародні ЗМІ і говорити з лікарями, тому що правильна інформація вона найперше йде від професіоналів, від лікарів".

Довідка! МОЗ рекомендує вводити бустерне щеплення від 6 до 9 місяців від моменту щеплення другою дозою. Тож, якщо ви вакцинувались влітку, уже можете записатись на щеплення. Для цього достатньо зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації. Також записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті системи, або звернутися до свого сімейного лікаря, щоб отримати скерування.

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Чому варто зробити третє щеплення

Бустерна вакцинація продовжує термін дії COVID-сертифікату. Зокрема, щеплення мРНК-вакцинами дозволить вакцинованим CoronaVac подорожувати у ЄС.

Дві дози COVID-вакцини не забезпечують достатнього захисту проти мутованих варіантів коронавірусу, зокрема проти Дельти та Омікрону.

Так, вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон. Та все ще захищає проти ускладненого перебігу COVID-19.

Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу