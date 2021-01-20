Віктор Ляшко порадив українцям не робити платне щеплення проти COVID-19 на перших етапах вакцинації. Він переконаний, що держава зможе сама забезпечити нею всіх охочих.

МОЗ зацікавлене безкоштовно вакцинувати проти коронавірусу все населення України. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів заступник очільника відомства Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

До теми Україна готується до запровадження паспортів вакцинації проти COVID-19, – Ляшко

Головний санлікар країни заявив, що МОЗ робить все можливе, аби всі українці віком від 18 років могли безкоштовно отримати 2 дози вакцини проти COVID-19.

Віктор Ляшко “Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені й маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт”.

Він додав, що усіх вакцинованих громадян заноситимуть в електронну систему охорони здоров'я. І коли на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, то українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Вакцинація в Україні: що відомо