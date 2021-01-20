Чому українцям не варто поспішати платно вакцинуватися від COVID-19: Ляшко назвав причину
Віктор Ляшко порадив українцям не робити платне щеплення проти COVID-19 на перших етапах вакцинації. Він переконаний, що держава зможе сама забезпечити нею всіх охочих.
МОЗ зацікавлене безкоштовно вакцинувати проти коронавірусу все населення України. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів заступник очільника відомства Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.
До теми Україна готується до запровадження паспортів вакцинації проти COVID-19, – Ляшко
Головний санлікар країни заявив, що МОЗ робить все можливе, аби всі українці віком від 18 років могли безкоштовно отримати 2 дози вакцини проти COVID-19.
Він додав, що усіх вакцинованих громадян заноситимуть в електронну систему охорони здоров'я. І коли на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, то українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.
Вакцинація в Україні: що відомо
- Станом на січень 2021 року Україна підписала угоду лише з одним постачальником вакцин – китайською компанією Sinovac. Держава планує закупити 5 мільйонів доз препарату. Але якщо ефективність цього препарату виявиться нижчою, ніж 70%, то Україна розірве угоду.
- Україна очікує на постачання вакцини проти COVID-19 вже у лютому. Перша партія вакцин у розмірі 8 мільйонів доз повинна надійти в рамках глобальної ініціативи COVAX. Оскільки препарат двовалентний, його вистачить на 4 мільйони людей.
- Першочергово щеплення робитимуть людям із групи ризику – медикам, людям похилого віку та людям з хронічними хворобами.
- Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що шанси появи вакцини від Pfizer та BioNTech на українському ринку – нульові. Кількість вакцин обмежена, а у самої компанії все розкуплено задовго наперед.
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