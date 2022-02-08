Чому усі перехворілі на COVID-19 повинні уважно стежити за симптомами впродовж року

Люди, які перехворіли на COVID-19, мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних ускладнень аж до року після інфікування.

До таких ускладнень відносяться: порушення серцевого ритму, запалення серця, утворення тромбів, інсульт, ішемічна хвороба серця, серцевий напад, серцева недостатність чи навіть смерть.

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Такі проблеми виникають навіть у раніше здорових людей і тих, хто мав легку форму COVID-19. Про це свідчать результати аналізу вчених з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі та системи охорони здоров'я Сент-Луїса у справах ветеранів.

Результати показують, що для людей, які були схильні до ризику серцевих захворювань до зараження SARS-CoV-2, COVID-19 може посилити ризик. Але що найбільш примітно, у людей, у яких ніколи не було проблем із серцем і які належали до групи низького ризику, також виникають проблеми із серцем після COVID-19,

– сказав Аль-Алі, директор Центру клінічної епідеміології та керівник Служби досліджень та освіти у системі охорони здоров'я Сент-Луїса у справах ветеранів.

Науковці проаналізували дані понад сотні тисяч людей

Дослідники проаналізували медичні записи в базі даних, яку підтримує Міністерство у справах ветеранів США. Контрольований набір даних містив інформацію про здоров'я 153 760 людей, які перехворіли на COVID-19 з 1 березня 2020 року по 15 січня 2021 року. Мало хто з учасників дослідження був вакцинований на момент хвороби, оскільки тоді вакцини ще не були широко доступні.

Для порівняння серцево-судинних результатів науковці додали ще 2 групи людей:

контрольна група з більш ніж 5,6 мільйона пацієнтів, які не мали COVID-19 впродовж того періоду;

контрольна група з більш ніж 5,8 мільйона людей, які були пацієнтами з березня 2018 року до січня 2019 року – задовго до поширення вірусу та початку пандемії.

Результати виявилися невтішними

Дослідники проаналізували здоров'я серця усіх пацієнтів впродовж року. Дослідження показало, що у перехворілих на коронавірус ризики серцево-судинних хвороб зберігалися від 1 місяця до 1 року після інфікування.

Хвороби серця, у тому числі серцева недостатність та смерть, зустрічалися в інфікованих на 4% частіше.

Деякі люди можуть подумати, що 4% – це невелика кількість, але це не так, враховуючи масштаби пандемії. Це означає, що приблизно 3 мільйони людей у ​​США страждають на серцево-судинні ускладнення через COVID-19,

– заявив Аль-Алі.

У порівнянні з людьми з контрольних груп без будь-яких інфекцій, люди, що заразилися COVID-19, на 72% частіше страждали на ішемічну хворобу серця, на 63% частіше мали серцевий напад і на 52% частіше перенесли інсульт.

Загалом в інфікованих коронавірусом на 55% більше шансів страждати від серйозних несприятливих серцево-судинних хвороб, включаючи серцевий напад, інсульт та смерть.

Науковці зауважили, що ці результати підкреслюють серйозні довгострокові серцево-судинні наслідки інфекції. Вони додали, що запобігти цим наслідкам коронавірусу може лише вакцинація проти COVID-19.