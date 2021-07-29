Причина утворення тромбів – антитіла

Фахівці Редінгського університету (Велика Британія) виявили "дефектність" антитіл і пояснили таким чином утворення тромбів.

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Раніше ми припускали, що при тяжкому перебігу COVID-19 активуються тромбоцити. Виявилося, що виною всьому дефектні антитіла – вони з'єднуються з зараженими клітинами судин і змушують їх виробляти сигнали, які активують тромбоцити,

– розповів один із авторів дослідження, професор Джон Гіббінс.

Внаслідок активності тромбоцитів у пацієнтів можуть розвинутись важкі порушення в роботі імунітету, зокрема, формуватися тромби і з'являтися проблеми з роботою серця і судин.

У "важких" пацієнтів інший набір цукрів на білках вірусу

Всі ці симптоми загрожують життю, посилюючи ризик від COVID-19. Вчені тепер спробують зрозуміти, як цьому запобігти.

Нове дослідження також пояснило, як з'являються проблеми в роботі системи згортання крові.

Зокрема, вчені вивчали структуру антитіл з плазми крові пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій і важкій формі, і виявили, що в окремих випадках структура антитіл помітно відрізнялася.

Так, в організмі пацієнтів, які перенесли коронавірус у важкій формі, ці білкові ланцюжки покривав незвичайний набір цукрів.

Вчені спробували з'ясувати, як подібні антитіла впливають на життєдіяльність клітин крові, а відтак додавали їх в зразки крові здорових пацієнтів.

В результаті різко збільшувалася кількість активованих тромбоцитів, і як результат, ймовірність утворення тромбів. Натомість коли вчені видаляли молекули цукрів з поверхні антитіл, цього не відбувалося.

Тепер завдання вчених зупинити процес

Відстеживши взаємодію антитіл, клітин судин і тромбоцитів, вчені з'ясували, на які рецептори і гени діяли помилково зібрані білкові молекули.

Тож тепер вони сподіваються, що результати їхньої роботи допоможуть створити ліки, які захищали б людей з важкою формою COVID-19 від ймовірного тромбозу.