Чому утворюються тромби при COVID-19: пояснення науковців
Джерело:Blood
Біологи довели, що тромби в судинах пацієнтів з важким перебігом COVID-19 можуть утворюватися через "помилки" при збірці антитіл, які атакують білки оболонки коронавірусу.
Причина утворення тромбів – антитіла
Фахівці Редінгського університету (Велика Британія) виявили "дефектність" антитіл і пояснили таким чином утворення тромбів.
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Раніше ми припускали, що при тяжкому перебігу COVID-19 активуються тромбоцити. Виявилося, що виною всьому дефектні антитіла – вони з'єднуються з зараженими клітинами судин і змушують їх виробляти сигнали, які активують тромбоцити,
– розповів один із авторів дослідження, професор Джон Гіббінс.
У "важких" пацієнтів інший набір цукрів на білках вірусу
Всі ці симптоми загрожують життю, посилюючи ризик від COVID-19. Вчені тепер спробують зрозуміти, як цьому запобігти.
Нове дослідження також пояснило, як з'являються проблеми в роботі системи згортання крові.
- Зокрема, вчені вивчали структуру антитіл з плазми крові пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій і важкій формі, і виявили, що в окремих випадках структура антитіл помітно відрізнялася.
- Так, в організмі пацієнтів, які перенесли коронавірус у важкій формі, ці білкові ланцюжки покривав незвичайний набір цукрів.
Вчені спробували з'ясувати, як подібні антитіла впливають на життєдіяльність клітин крові, а відтак додавали їх в зразки крові здорових пацієнтів.
В результаті різко збільшувалася кількість активованих тромбоцитів, і як результат, ймовірність утворення тромбів. Натомість коли вчені видаляли молекули цукрів з поверхні антитіл, цього не відбувалося.
Тепер завдання вчених зупинити процес
Відстеживши взаємодію антитіл, клітин судин і тромбоцитів, вчені з'ясували, на які рецептори і гени діяли помилково зібрані білкові молекули.
Тож тепер вони сподіваються, що результати їхньої роботи допоможуть створити ліки, які захищали б людей з важкою формою COVID-19 від ймовірного тромбозу.