Чому вагітні почуваються втомленими: вчені знайшли причину

Під час експериментів з самками мишей вчені визначили, що грає ключову роль в придушенні фізичної активності на ранніх термінах вагітності.

Втома під час вагітності є поширеним явищем, а особливо в першому і третьому триместрі. Вчені з Університету Отаго знайшли наукове обґрунтування втоми майбутніх мам.

Увага Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Щоправда, дослідження проводили на лабораторних мишах. У розпорядження самкам надали бігове колесо: перед спарюванням вони пробігали на ньому від 7 до 13 кілометрів. Але вже в перший день вагітності дистанція впала до 6 кілометрів і продовжувала знижуватися впродовж усього часу очікування потомства, в результаті досягнувши 500 метрів.

Також матері теж не горіли бажанням бігати в колесі в період вигодовування.

В чому причина такої різкої втоми

Вчені визначили, що ключову роль в цьому відіграє гормон пролактин. Його виділяє гіпофіз – залоза внутрішньої секреції, розташована в підставі черепа і відповідальна за метаболізм, процеси росту і розвитку організму. Пролактин не лише контролює вироблення статевих гормонів і бере участь у формуванні статевого потягу, але й забезпечує нормальний перебіг лактації.

Цей гормон має вирішальне значення для вироблення молока, і ми раніше знали, що він також важливий для взаємодії між матір'ю і дитиною. Але те, що пролактин може впливати й на поведінку, зокрема фізичну активність під час вагітності, не підозрювали… Ми підтвердили, що вивільнення пролактину, викликане спарюванням, призводить до помітного зниження активності у мишей на ранніх термінах вагітності, і цей пригнічувальний ефект зберігається протягом всієї вагітності й в перші кілька днів лактації,

– повідомив керівник дослідження Шерон Ледман.

Основні твердження:

До пологів рівень цього гормону підвищується від 10 до 20 разів.

Після народження немовляти він залишається високим, якщо жінка годує грудьми й незабаром повертається до норми.

До речі, надлишок пролактину може викликати вироблення грудного молока у чоловіків і жінок, які не чекають дитину (в першому випадку це часом означає зниження статевого потягу й еректильну дисфункцію, у другому – проблеми з менструацією і безпліддя). Якщо рівень пролактину стабільно високий, є ризик, що мова йде про пролактиному – незлоякісну пухлину гіпофіза.

Під час додаткових експериментів виявилось, що введення пролактину різко знижує рухливість й у невагітних самок гризунів.