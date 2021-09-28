Чому вагітним не варто часто приймати парацетамол

Група з 13 вчених зі США, Великої Британії, Шотландії, Ізраїлю, Європи, Канади, Бразилії та Австралії написали консенсусну заяву щодо використання парацетамолу / ацетамінофену (APAP) вагітними жінками.

Науковці пропонують вагітним жінкам приймати парацетамол / ацетамінофен тільки в тому випадку, якщо це необхідно з медичної точки зору. При цьому зазначається, що автори не закликають до заборони використання препарату – вони пропонують, щоб вагітні жінки приймали його з більшою обережністю через можливі ризики.

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Чому не варто зловживати парацетамолом під час вагітності

Дослідження останніх років вказують на те, що парацетамол може змінювати розвиток плоду.

В деяких випадках це може привести до проблем з неврологічними, урологічними й репродуктивними розладами у дитини.

Перш ніж прийти до такого висновку, вчені проаналізували 29 досліджень та виявили ознаки вроджених дефектів у 26 з них.

У зв'язку з цим, наукова спільнота закликала провести додаткові дослідження, аби краще зрозуміти можливі проблеми з препаратом, який використовується вагітними жінками. Медичне використання парацетамолу зазвичай виправдане. Але препарат має репутацію безпечного універсального анальгетика, хоч це не зовсім так.

Дослідники зауважили, що, згідно з поточними дослідженнями, ймовірність заподіяння шкоди збільшується зі збільшенням тривалості використання препарату.

Як безпечно вживати парацетамол

Вчені пропонують вагітним жінкам розглянути можливість використання препарату для короткострокового знеболювання. Але він не підходить для постійного застосування.