Нове дослідження здоров'я немовлят

Щоб оцінити зв'язок між фізичною активністю під час вагітності та функцією легенів у немовлят, фахівці скористалися даними популяційного дослідження про поширеність атопічного дерматиту серед дітей в Норвегії та Швеції.

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До нового дослідження були включені дані про спірометрію (вимірювання об'єму повітря, яке видихають і вдихають) 814 немовлят тримісячного віку. Вчені також проаналізували відомості про фізичну активність матерів на 18 тижні вагітності.

Фізична активність вагітних жінок покращує здоров'я дітей

В цілому, у 5,8% дітей в цій групі виявили ​​знижена функція легенів. З них 8,6% немовлят народилися у матерів, які підтримували низьку фізичну активність під час вагітності. Водночас серед дітей активних матерів таких дітей було 4,2%. Крім того, в цій групі дітей відзначили найвищі показники дихальної функції.

Попередні дослідження показали, що люди з низькою функцією легенів у дитинстві мають підвищений ризик астми та інших обструктивних захворювань органів дихання. Потенційний зв'язок між материнською пасивністю і низькою функцією легенів у дитинстві підсилює важливість консультування вагітних жінок з питань фізичної активності,

– написали автори дослідження.

Під час перших локдаунів в Європі висловлювалися припущення, що самоізоляція та інші обмеження призведуть до вибухового збільшення народжуваності, оскільки пари будуть більше часу проводити разом. Але це призвело до протилежного ефекту.