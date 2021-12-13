Чому вакцини проти коронавірусу – не "експериментальні" і не "маловивчені": етапи перевірки

Вакцинація проти COVID-19 – єдиний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті. Сумнівів немає – вакцинація рятує життя, однак в Україні щеплено близько 45% людей принаймні першою дозою. Це не так багато, як в інших країнах. Чому? Бо страх та маніпуляції часто заважають людям сприймати правдиву інформацію. Пропонуємо відкинути емоції та поглянути на тему вакцинації з точки зору науки.

Як вдалось розробити вакцини проти COVID-19 так швидко, чому їх ефективність та безпечність доведена, а подібні побоювання – безпідставні.

До теми Україна виконала вимогу ВООЗ – вакцинувала 40% населення

Безпечність вакцин вивчена: ось чому

Передусім наголосимо, що усі вакцини, які допущені до використання ВООЗ, європейськими чи американськими регуляторами, пройшли основні фази дослідження. Тобто, вони не є "маловивченими", навпаки – вони пройшли усі етапи перевірки! Різниця лише у швидкості проведення цих досліджень.

Зазвичай процес розробки, різних етапів клінічних досліджень, затвердження вакцин триває 10 – 15 років. У випадку з вакциною проти COVID-19 увесь процес тривав лише 11 місяців (січень-грудень 2020 року).

Що допомогло отримати вакцину швидше:

перевірені, напрацьовані методи розробки вакцин;

збільшення бюджету,

об’єднання наукової спільноти.

Крім того, у вчених уже були певні знання про коронавіруси тому, що вірус SARS-CoV-2 – не перший в історії. Цей вірус є членом сімейства коронавірусів, а їх існує сотні.

Спалахи інших коронавірусів уже теж були – їх спровокували вірус SARS у 2002 році й MERS у 2012 році. Вони викликали захворювання схожі за симптомами на COVID-19. Однак інфекції не поширювались так швидко та не спричиняли стільки важких випадків. Проти цих хвороб також почали розробку щеплень, були вакцини-кандидати, які вивчали в клінічних дослідженнях.

Тобто схожі коронавіруси досліджувалися, науковці вже мали дані про структуру, геном та життєвий цикл цього типу вірусу, а також певні напрацювання у розробці вакцин. Це все разом змогло прискорити процес розробки препарату проти COVID-19.

Як досліджують безпечність та ефективність вакцин

Почати робити щеплення та масово використовувати вакцину можна лише після того, як препарат пройшов відповідні фази клінічних випробувань. Під час цих випробувань досліджують два головні аспекти – чи вакцина безпечна та чи вона ефективна.

Джерело: Вокс Україна

Загалом, щоб вакцина з'явилась на ринку, вона має пройти 5 етапів досліджень – два доклінічних (їх проводять в лабораторії, без участі людей) та три фази клінічних досліджень, які проводяться за участю людей.

Спершу вакцину тестують на тваринах – вивчають, які ланки імунної системи вона активує та чи формується імунна пам’ять.

Далі стартують клінічні дослідження за участі невеликої групи людей – 10 – 100 добровольців. На цьому етапі перевіряють наскільки безпечна вакцина та чи формує вона імунну відповідь, а також ймовірні побічні реакції.

Наступний крок – друга фаза, де вакцину тестують за участі кількох сотень людей та визначають оптимальні схеми щеплення, вивчають безпечність препарату та продовжують досліджувати імунну відповідь.

Перші дві фази є своєрідним пропуском для проведення третього етапу. Успішні результати лише цих етапів не дають жодних підстав говорити про безпеку та ефективність вакцини.

Третя фаза клінічних досліджень є одною з найголовніших та наймасштабніших – вона передбачає рандомізовані й плацебо контрольовані дослідження на десятках тисяч людей.

Тобто одній групі людей дають вакцину, іншій – плацебо. При цьому вони не знають, що отримають – плацебо чи справжню вакцину. Цього не знають й вчені, які оцінюватимуть результати.

Таким чином науковці отримують показник ефективності вакцини – тобто наскільки вакцина знижує ризик захворіти у порівнянні з плацебо.

Тобто вакцини проти коронавірусу пройшли усі ці етапи?

Так! За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вакцини проти COVID-19 повинні мати понад 50% ефективності. Препарати, які допущені до використання, достатньо безпечні й ефективні.

Крім того, є ще четверта фаза – постмаркетинговий нагляд. Вона триває після затвердження, ліцензування та початку застосування вакцини з метою виявлення побічних ефектів та довгострокових наслідків вакцини.

Той факт, що вакцини проти коронавірусу з'явились так швидко – це результат одночасної роботи тисяч дослідників у всьому світі та значного фінансування. Все для того, щоб можна було ефективно та швидко почати рятувати людські життя.

Ще до створення жодної у світі вакцини не було докладено одночасно стільки зусиль і ресурсів, як до розробки вакцин проти COVID-19. Однак попри швидкі темпи розробки, вакцини обов’язково проходять всі стадії клінічних досліджень, а тому є безпечними й ефективними.

Як діють вакцини проти COVID-19

Джерело: Platforma

Мета будь-якої вакцини – навчити імунітет боротися проти реально збудника хвороби до того, як він потрапить в організм. У випадку з вакцинами проти COVID-19 – навчити імунну систему розпізнавати компоненти SARS-CoV-2 й знешкоджувати вірус, щоб уникнути ускладнень.

Наразі є чотири типи вакцин проти COVID-19. Важливо зауважити, що жодна з них не викликає інфекцію, а тільки знайомить наш організм зі збудником.

Так, у китайській вакцині CoronaVac використовують вбитий вірус. Це більш традиційний тип вакцин – інактивований.

А от векторні вакцини, як от Covishield (AstraZeneca), чи мРНК-вакцини (Pfizer і Moderna) та субодиничні, наприклад, Novavax, показують імунній системі лише головний антиген – білок-шип SARS-COV-2.

Завдяки цьому імунні клітини реагують на щось чуже та передають сигнал далі, щоб підібрати специфічний захист у вигляді антитіл і Т-лімфоцитів.

Вакцини формують тривалий імунітет і захищають від симптомів хвороби. Але від самої можливості інфікуватись вакцина не захищає на 100%, тому так важливо носити маски та уникати масових зібрань.

Якщо вірус потрапить в організм людини і знайде необхідні йому рецептори, щоб проникнути в клітину, зараження відбудеться. АЛЕ! Антитіла, які сформувала імунна відповідь завдяки вакцині, нейтралізують частину вірусних часток, а спеціальні Т-лімфоцити знищать уже інфіковані клітини. Саме це не дасть інфекції викликати важкі симптоми й ускладнення від хвороби.

Однак, вакцина може мати побічні ефекти різних ступенів та тривалості, зокрема, підвищення температури тіла, біль та набряк у місці уколу, відчуття втоми, головний біль, біль у м'язах та суглобах, нудота, діарея. Проте такі реакції організму є короткочасними. Це точно краще, ніж перехворіти на коронавірус, адже ніхто не знає який перебіг захворювання буде саме у нього чи рідних. І краще, ніж довготривалі наслідки COVID-19, як от порушення пам’яті, депресія чи розвиток інших захворювань.

Чому вакцини проти коронавірусу не змінюють ДНК

Джерело: Gavi The Vacination Alliance

Серед тих, хто не хоче вакцинуватись проти коронавірусу, можна почути думку, що щеплення може змінити ДНК людини. Відразу зауважимо, що це йдеться про мРНК-вакцини – цю технологію використовували у Pfizer та Moderna.

Насправді ж, мРНК-вакцини не містять живого вірусу, але й не втручаються в ДНК людини.



Вакцини не змінюють ДНК / Фото Unsplash

мРНК-вакцина працює шляхом введення "в організм інструкцій" для вироблення антитіл. Під інструкціями мається на увазі послідовність мРНК – матричної або інформаційної РНК (молекули, яка допомагає клітинам будувати специфічні для захворювання антитіла).

У складі мРНК-вакцини немає спеціальних ферментів, як, наприклад, у ВІЛ, тому ця вакцина не може вплинути на ДНК.

РНК та ДНК-вакцини дають нашому організму необхідний генетичний код, і наша імунна система виробляє антигени сама. Технологія мРНК-вакцин насправді не нова: вчені її вивчали десятиліттями.

Пандемія коронавірусу пришвидшила їхній розвиток. І тепер світ має мРНК-вакцини.

Яка вакцина найкраща

Усі вакцини, схвалені для використання ВООЗ, мають високу ефективність у запобіганні важкого перебігу COVID-19, госпіталізації і смерті. Тому найкращою вакциною буде та, яка доступна для вас!

Наразі світ має дві мРНК-вакцини, які містять інструкцію про спайк-білок – від компанії Moderna та від компанії Pfizer/BioNTech.

Чотири векторні вакцини, які не реплікуються, з них одна доступна в Україні – AstraZeneca.

У світі вже зареєстровано і використовується 7 інактивованих вірусних вакцин, до таких належить CononaVac, яким теж вакцинують в Україні.

Представників субодиничних протеїнових вакцин (Novavax), які містять окремі компоненти вірусу, в Україні немає.

Цікаво, що станом на грудень у світі з'явились ще 136 кандидатів на вакцину проти COVID-19, вони проходять клінічні випробування. Ще 194 кандидати на доклінічній розробці.

Вакцини-кандидати проти COVID-19 / Скриншот 24 канал / Джерело: Gavi The Vacination Alliance

Ефективність вакцин

Джерело: МОЗ

Усі вакцини, які дозволені для проведення щеплень в Україні, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного використання. До появи мутацій, майже більшість з них демонстрували майже в 100% ефективність у формуванні імунної відповіді за умови введення двох доз.

Згодом, з появою мутацій вірусу, показники дещо знизилась, однак усі вакцини все ще є достатню ефективними для різних штамів. Адже ці мутації – лише точкові зміни на поверхні вірусу.

AstraZeneca

За останніми даними досліджень, дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа.

Різні дослідження показали, що вакцина на 80% зменшує ризик заразитися коронавірусом та майже у два рази зменшує ризик інфікувати ваших невакцинованих близьких і рідних, якщо ви все ж таки захворієте.

Coronavac

Щодо цієї вакцини було найбільше суперечливих даних про ефективність, адже перше велике клінічне дослідження, яке проводили в Бразилії, показало ефективність CoronaVac проти симптоматичного прояву коронавірусної хвороби лише в 51%.

Однак, пізніші результати чилійського дослідження, проведеного в лютому – квітні 2021 року показали, що ефективність Coronavac/Sinovac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19. На 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті.

Comirnaty/Pfizer

Ефективність проти початкового варіанту вірусу SARS-CoV-2 – 95%. Серпневі результати дослідження показали, що вакцина від Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом "Альфа", та 88% для штаму "Дельта".

Moderna

Moderna (mRNA-1273) показала ефективність у запобіганні інфікуванню штамом "Дельта" у 73,1%. Ефективність вакцини у запобіганні важкому перебігу та смерті від штаму "Дельта" становить 96,1%.

Якщо будь-яка з вакцин виявиться менш ефективною проти одного або кількох із цих варіантів, регулятори рекомендуватимуть виробника змінити її склад. Тоді вакцина буде дієвою і проти нових варіантів вірусу.

Також наразі у світі активно обговорюють введення бустерної дози вакцини через 6 місяців після стандартного курсу вакцинації. А також терміни проведення ревакцинації (повторного курсу щеплень).

Наразі ж важливо продовжувати вакцинуватися та дотримуватися рекомендацій організацій охорони здоров'я