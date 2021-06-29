Він пояснив, що не у всіх країнах вакцинують всіх охочих. Наприклад, у Великій Британії це роблять в першу чергу людям з груп ризику.

Також на тему: В Україні знизилась захворюваність на коронавірус: менше 200 інфікованих

Перша фаза вакцинації

Так, зараз в Сполученому Королівстві завершена перша фаза вакцинальної кампанії, в рамках якої ін'єкцію отримали люди старше 50 років, мешканці та співробітники будинків людей похилого віку, медичні працівники, клінічно вразливі пацієнти та люди з поганим станом здоров'я, а також ті, хто про них піклується.

На ці групи припадало 99% смертей від коронавірусу у Великій Британії. Цифри, які поширюють противники щеплень цей факт чомусь не враховують. В результаті порівнюють незрівнянне: здорових молодих людей та хворих, людей похилого віку плюс хворих людей похилого віку,

– зазначив біолог.

Зменшення смертності

Тепер на ці групи припадає менше смертей завдяки вакцинації, при цьому загальна кількість летальних випадків значно зменшилася. Згідно з графіком смертності в Великій Британії, якщо ще в січні 2021 року кількість померлих від COVID-19 щодня перевищувала 1,5 тисячі осіб, то в червні цей показник зменшився до 100 – 120 осіб на добу.



Смертність від коронавірусу у Великій Британії / Фото: Business Insider

Слова біолога підтверджують дані, опубліковані Business Insider з посиланням на органи охорони здоров'я у Великобританії: 21 червня виявили 92 029 випадків зараження варіантом дельта і 117 смертей. У віковій групі до 50 років 8 смертей пов'язані із зараженням, і жодна людина з них не була повністю вакцинована, двоє встигли отримати лише одну дозу вакцини. Всі інші померлі пацієнти – люди значно старше 50 років.