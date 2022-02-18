Нове дослідження вакцинації проти коронавірусу

Лікарі-інфекціонисти Allegheny Health Network хотіли краще зрозуміти, хто ризикує бути госпіталізованим навіть після вакцинації, тому вони розглянули випадки пацієнтів з COVID-19 у лікарнях AHN влітку 2021 року.

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У восьми лікарнях AHN у Західній Пенсільванії протягом досліджуваного періоду 473 пацієнти були госпіталізовані з COVID-19. З них 128 на той момент були повністю вакциновані. Інші 345 були або не вакциновані, або не пройшли повний курс вакцинації.

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Серед повністю вакцинованих пацієнтів 73% мали симптоми COVID-19, а інші 27% вважалися випадковими випадками, тобто вони були госпіталізовані з інших причин, але в лікарні мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Пацієнти, госпіталізовані з симптомами COVID-19, мали середній вік 73 роки, і більшість мали інші проблеми зі здоров’ям, такі як цукровий діабет, високий кров’яний тиск, хронічне захворювання нирок або хронічне захворювання легенів.

Близько половини мали надлишкову вагу, а чверть – із сильно ослабленим імунітетом, тобто вони проходили хімієтерапію від раку, мали попередню трансплантацію органів чи стовбурових клітин або приймали ліки для придушення імунної системи.

З 93 повністю вакцинованих пацієнтів 14 потребували штучної вентиляції легень, а 19 померли в лікарні від COVID-19.

Основним висновком дослідження є те, що вакцини дуже ефективні проти госпіталізації та смерті, але деякі люди все ще знаходяться в групі ризику, попри повну вакцинацію.

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