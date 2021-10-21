Ключ побороти пандемію – вакцинація
Той натомість залежить від вакцинації населення. Про це розповіла неврологиня Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик.
Важливо Нестача йоду і зайва вага: неочевидні причини, які заважають схуднути
Вона вкотре наголосила, що вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом, оскільки циркуляція вірусу залишається дуже високою, а темпи імунізації не дозволяють виробитися колективному імунітету.
Медикиня зазначила, що ті, хто відмовляються від вакцинації, наражають на небезпеку себе та своїх родичів, а також забувають про громадянську відповідальність. Адже відмова робити щеплення уповільнює вироблення колективного імунітету, що є ключем до перемоги над пандемією.
Люди повинні чітко розуміти, що відмовившись від вакцинації, не ставши частиною колективного імунітету, вони піддають ризику не тільки себе, але і тих, хто вакцинувалися, оскільки вірус продовжує циркулювати і його концентрація досить висока,
– пояснила Бобрик.
Вона також закликала ввести жорсткі обмеження щодо тих, хто відмовляється від щеплення. Наприклад, заборонити невакцинованим відвідувати магазини, ходити на роботу і так далі.
Коронавірус та вакцинація в Україні – головне
- В Україні сьогодні – подвійний антирекорд із зараження коронавірусом. За останню добу коронавірусом захворіло 22 415 осіб, померло 546 осіб. Це найбільші цифри за весь час пандемії.
- Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 15 117 165 щеплень.