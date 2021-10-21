Ключ побороти пандемію – вакцинація

Той натомість залежить від вакцинації населення. Про це розповіла неврологиня Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик.

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Вона вкотре наголосила, що вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом, оскільки циркуляція вірусу залишається дуже високою, а темпи імунізації не дозволяють виробитися колективному імунітету.

Медикиня зазначила, що ті, хто відмовляються від вакцинації, наражають на небезпеку себе та своїх родичів, а також забувають про громадянську відповідальність. Адже відмова робити щеплення уповільнює вироблення колективного імунітету, що є ключем до перемоги над пандемією.

Люди повинні чітко розуміти, що відмовившись від вакцинації, не ставши частиною колективного імунітету, вони піддають ризику не тільки себе, але і тих, хто вакцинувалися, оскільки вірус продовжує циркулювати і його концентрація досить висока,

– пояснила Бобрик.

Вона також закликала ввести жорсткі обмеження щодо тих, хто відмовляється від щеплення. Наприклад, заборонити невакцинованим відвідувати магазини, ходити на роботу і так далі.

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