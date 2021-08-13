Чому вам може не щастити в п'ятницю 13-го

Фахівці дійсно відзначили, що у п'ятницю 13-го збільшується кількість неприємних ситуацій, яких можна було б оминути. Втім, пояснення цьому аж ніяк не фатальне, а досить прагматичне – тривожність.

Аспірантка кафедри психології Університету Мердока Кайлі Стреджесс пояснила, що жах, який люди відчувають у п'ятницю, 13-го має навіть термін – цей стан у медичних колах називають параскаведекатріафобією.

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Термін ввів психотерапевт Дональд Доссі, який вивчав фобії.

Що стається у п'ятницю 13-го

Дослідження, яке проводили у Фінляндії показало невеликий сплеск ДТП у п'ятницю 13-го. Однак ця проблема була пов'язана з тривожністю, а не невдалим збігом обставин в цілому.

Інше дослідження не виявило збільшення кількості неприємних ситуацій у цей день, але все ж підсумувало: якщо ви забобонні, 13-го за кермо краще не сідати,

– зазначила психологиня.

Чому саме п'ятницю 13-те вважають нещасливим днем

Психологи пояснили, що стигми, які пов'язані з цією датою, швидше за все, виникли через забобони.

Так, у християнській традиції смерть Ісуса сталася в п'ятницю, а на Таємній вечері були присутні 13 осіб. А згідно тевтонської легенди, бог Локі з'явився на званій вечері, де було накрито для 12 богів, що зробило його 13-м за столом і призвело до смерті одного з гостей.

Якщо ви відчуваєте невелике занепокоєння в цю п'ятницю, намагайтеся частіше згадувати, що вона нічим не відрізняється від інших днів,

– радить психологиня.

Цікаво, що в різних країнах є інші дати, з приводу яких люди мають неприємні упередження. Так, наприклад, в Італії більше бояться числа 17, а в Греції, Іспанії та Мексиці невдалий день не п'ятниця, а вівторок, 13-те.

У Китаї цифру 4 вважають особливо нещасливою, бо вона звучить майже так само, як слово "смерть".