Чому важливо говорити про вакцинацію: пояснення медика

Лікар-інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що без пояснення населенню про важливість щеплення проти коронавірусної інфекції можуть виникнути ускладення.

Джерело: Україна 24

Лікар заявив, що без комунікативних кампаній, які будуть пояснювати необхідність вакцинації, люди можуть уникати цього.

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На нас чекають дуже великі потрясіння, коли почнуться вакцинальні програми. Бо колективне нерозуміння цінності вакцин та імунітету досить сильне і це суттєва частина населення. Те, що ми бачили в попередній рік щодо опору в Санжарах, з масками та з низкою обмежувальних заходів,

– заявив Вадим Арістов.

За словами медика, без спеціально спланованих комунікативних компаній з навчання людей, вакцинація буде проблемою.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Додамо, раніше дослідники Університету Дюка заявляють, що багато країн, що розвиваються, не будуть повністю вакциновані до 2024 року, а це означає, що вірус буде роками поширюватися і мутувати наступні роки.

Інформація взята з The Washington Post