У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що легалізація медичного канабісу в Україні є важливим питанням. Особливо, якщо говорити про тяжкохворих пацієнтів.

Джерело РБК-Україна Чому потрібна легалізація медичного канабісу Зокрема, головний санлікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що медичний канабіс є необхідністю для важкохворих пацієнтів. До теми Медичний канабіс можуть легалізувати без законопроєкту: Арахамія назвав ймовірні шляхи Віктор Ляшко “Як лікар, переконаний, що варто говорити та пояснювати про медичний канабіс. Легалізації канабісу в медичних цілях – це у першу чергу, про розв'язання питання зменшення болю для важкохворих”. Віктор Ляшко наголосив, що це не політичне питання, а терапевтичне застосування канабісу підтверджене вченими для важкохворих пацієнтів. Для яких пацієнтів важлива легалізація канабісу: онкохворих;

паліативних хворих;

дітей з епілепсією;

пацієнтів із депресією та тривожними станами;

військових з посттравматичним синдромом,

людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона,

розсіяним склерозом та псоріазом. Коротко про ймовірну легалізацію канабісу в Україні Марихуану частково легалізували у 30 країнах світу, ще в 14 – її використовують у медицині.

Натомість в Україні медичний канабіс вважають небезпечним наркотиком.

Наразі в Україні активно обговорюють доцільність легалізації медичного канабісу.

У Верховній Раді навіть створили робочу групу для розробки законопроєкту про дозвіл препарату.