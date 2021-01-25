Чому важливо легалізувати канабіс: пояснення МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що легалізація медичного канабісу в Україні є важливим питанням. Особливо, якщо говорити про тяжкохворих пацієнтів.
Джерело РБК-Україна
Чому потрібна легалізація медичного канабісу
Зокрема, головний санлікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що медичний канабіс є необхідністю для важкохворих пацієнтів.
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Віктор Ляшко
“Як лікар, переконаний, що варто говорити та пояснювати про медичний канабіс. Легалізації канабісу в медичних цілях – це у першу чергу, про розв'язання питання зменшення болю для важкохворих”.
Віктор Ляшко наголосив, що це не політичне питання, а терапевтичне застосування канабісу підтверджене вченими для важкохворих пацієнтів.
Для яких пацієнтів важлива легалізація канабісу:
- онкохворих;
- паліативних хворих;
- дітей з епілепсією;
- пацієнтів із депресією та тривожними станами;
- військових з посттравматичним синдромом,
- людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона,
- розсіяним склерозом та псоріазом.
Коротко про ймовірну легалізацію канабісу в Україні
- Марихуану частково легалізували у 30 країнах світу, ще в 14 – її використовують у медицині.
- Натомість в Україні медичний канабіс вважають небезпечним наркотиком.
- Наразі в Україні активно обговорюють доцільність легалізації медичного канабісу.
- У Верховній Раді навіть створили робочу групу для розробки законопроєкту про дозвіл препарату.
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